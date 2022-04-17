https://ria.ru/20220417/navodneniya-1783985855.html

На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений

На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений - РИА Новости, 17.04.2022

На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений

Число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР увеличилось до 443 человек, сообщает местный телеканал eNCA. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:03

2022-04-17T18:03

2022-04-17T18:03

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наводнение

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР увеличилось до 443 человек, сообщает местный телеканал eNCA.Ранее сообщалось о 395 погибших.Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.

https://ria.ru/20220408/sarancha-1782617528.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, юар, наводнение