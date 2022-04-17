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На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений
На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений - РИА Новости, 17.04.2022
На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений
Число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР увеличилось до 443 человек, сообщает местный телеканал eNCA. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T18:03
2022-04-17T18:03
2022-04-17T18:03
в мире
юар
наводнение
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР увеличилось до 443 человек, сообщает местный телеканал eNCA.Ранее сообщалось о 395 погибших.Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.
https://ria.ru/20220408/sarancha-1782617528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, наводнение
На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений
Телеканал eNCA сообщил, что 443 человека погибли на востоке ЮАР из-за наводнений
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Число жертв наводнений в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР увеличилось до 443 человек, сообщает
местный телеканал eNCA.
Ранее сообщалось о 395 погибших.
"Число погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Натал возросло до 443 человек. Премьер-министр (провинции – ред.) Сихле Зикалала сообщил, что еще 63 человека числятся пропавшими без вести", - передает телеканал.
Наводнения вызвали проливные дожди, которые начались в понедельник. Многие дороги и объекты инфраструктуры провинции оказались разрушены или затоплены. Кроме того, вода затопила дома, потоки снесли автомобили, транспортные контейнеры и бензовозы. По данным местных СМИ, в регионе из-за наводнения закрылись свыше 500 школ, около 100 школьных зданий были повреждены.