https://ria.ru/20220417/moshenniki-1783936478.html

Сбербанк ждет возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями

Сбербанк ждет возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями - РИА Новости, 17.04.2022

Сбербанк ждет возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями

Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T07:37

2022-04-17T07:37

2022-04-17T07:57

сбербанк россии

apple

втб

технологии

общество

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Несколько российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов финорганизаций в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В результате приложения банков исчезли из Apple Store и Google Play.Так, он отметил, что уже сейчас Сбербанк фиксирует на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов "с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии".Также зампред правления Сбербанка ожидает продолжения эксплуатации мошенниками актуальных информационных тем, в том числе ажиотажа на товары, пользующихся спросом."Конечно, нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться", — заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html

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сбербанк россии, apple, втб, технологии, общество