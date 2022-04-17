https://ria.ru/20220417/moshenniki-1783936478.html
Сбербанк ждет возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями
Сбербанк ждет возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями - РИА Новости, 17.04.2022
Сбербанк ждет возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями
Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T07:37
2022-04-17T07:37
2022-04-17T07:57
сбербанк россии
apple
втб
технологии
общество
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Несколько российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов финорганизаций в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В результате приложения банков исчезли из Apple Store и Google Play.Так, он отметил, что уже сейчас Сбербанк фиксирует на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов "с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии".Также зампред правления Сбербанка ожидает продолжения эксплуатации мошенниками актуальных информационных тем, в том числе ажиотажа на товары, пользующихся спросом."Конечно, нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться", — заключил Кузнецов.
https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html
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сбербанк россии, apple, втб, технологии, общество
07:37 17.04.2022 (обновлено: 07:57 17.04.2022)
Сбербанк ждет возврата мошенников к схемам с вредоносными приложениями
Сбербанк ждет возврата мошенников к техническим атакам, включая вредоносные приложения
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Несколько российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк
и ВТБ
, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов финорганизаций в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В результате приложения банков исчезли из Apple
Store и Google
Play.
"Да, потому что колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание", — ответил Кузнецов на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время всплеска какого-то вида мошенничества.
Так, он отметил, что уже сейчас Сбербанк фиксирует на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов "с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии".
Также зампред правления Сбербанка ожидает продолжения эксплуатации мошенниками актуальных информационных тем, в том числе ажиотажа на товары, пользующихся спросом.
"Конечно, нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться", — заключил Кузнецов.