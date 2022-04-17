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Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств - РИА Новости, 17.04.2022
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Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств
Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств - РИА Новости, 17.04.2022
Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств
Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств, это РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T21:17
2022-04-17T21:17
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств, это будет способствовать обеспечению отечественного здравоохранения качественными препаратами, сообщила пресс-служба Минздрава России.В пятницу пресс-служба Кабмина сообщала, что в России появится собственная база образцов жизненно важных лекарств, фармкомпании смогут получить грантовую поддержку на их разработку. Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства, создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества лекарственных препаратов на всех этапах обращения.Отсутствие в России до недавнего времени системы аттестации фармакопейных стандартных образцов вынуждало отрасль прибегать к их закупке за рубежом, что приводило к финансовым и временным издержкам, пояснили в пресс-службе.Создание собственного банка фармакопейных стандартных образцов будет способствовать обеспечению отечественного здравоохранения качественными лекарственными препаратами, отметили в Минздраве.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
21:17 17.04.2022
 
Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств

Научный центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарственных средств

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств, это будет способствовать обеспечению отечественного здравоохранения качественными препаратами, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В пятницу пресс-служба Кабмина сообщала, что в России появится собственная база образцов жизненно важных лекарств, фармкомпании смогут получить грантовую поддержку на их разработку. Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства, создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества лекарственных препаратов на всех этапах обращения.
"Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России проводит работу по аттестации фармакопейных стандартных образцов Государственной фармакопеи Российской Федерации. На текущий момент аттестовано и реализуется 99 таких образцов. В первую очередь были аттестованы 63 фармакопейных стандартных образца биологической природы, что в целом удовлетворяет потребности отрасли. К концу этого года планируется увеличить количество аттестованных фармакомейных стандартных образцов химического происхождения до 300 наименований", - говорится в сообщении.
Отсутствие в России до недавнего времени системы аттестации фармакопейных стандартных образцов вынуждало отрасль прибегать к их закупке за рубежом, что приводило к финансовым и временным издержкам, пояснили в пресс-службе.
Создание собственного банка фармакопейных стандартных образцов будет способствовать обеспечению отечественного здравоохранения качественными лекарственными препаратами, отметили в Минздраве.
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