https://ria.ru/20220417/minzdrav-1784002747.html

Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств

Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств - РИА Новости, 17.04.2022

Центр экспертизы Минздрава создаст собственный банк образцов лекарств

Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств, это РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T21:17

2022-04-17T21:17

2022-04-17T21:17

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России создает собственный банк фармакопейных стандартных образцов лекарственных средств, это будет способствовать обеспечению отечественного здравоохранения качественными препаратами, сообщила пресс-служба Минздрава России.В пятницу пресс-служба Кабмина сообщала, что в России появится собственная база образцов жизненно важных лекарств, фармкомпании смогут получить грантовую поддержку на их разработку. Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства, создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества лекарственных препаратов на всех этапах обращения.Отсутствие в России до недавнего времени системы аттестации фармакопейных стандартных образцов вынуждало отрасль прибегать к их закупке за рубежом, что приводило к финансовым и временным издержкам, пояснили в пресс-службе.Создание собственного банка фармакопейных стандартных образцов будет способствовать обеспечению отечественного здравоохранения качественными лекарственными препаратами, отметили в Минздраве.

https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)