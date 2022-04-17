Рейтинг@Mail.ru
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/minsk-1783973052.html
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов - РИА Новости, 17.04.2022
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов
В 20 белорусских районах, преимущественно, граничащих со странами ЕС и Украиной, ввели запреты и ограничения на посещение лесов, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:43
2022-04-17T15:44
в мире
гомельская область
гродненская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758826262_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_80b6277cf8e1a52e4b8353022b1baeb6.jpg
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. В 20 белорусских районах, преимущественно, граничащих со странами ЕС и Украиной, ввели запреты и ограничения на посещение лесов, сообщается на сайте министерства лесного хозяйства республики.На карте, размещенной на сайте белорусского ведомства, обозначены районы, леса в которых посещать запрещено или посещение ограничено.В частности, речь идёт об 11 районах в Гомельской области, шести районах в Гродненской области и трёх - в Брестской.На сайте министерства не сообщается, в связи с чем запрещено или ограничено посещать леса.
https://ria.ru/20220415/zapret-1783819904.html
гомельская область
гродненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758826262_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7ad9553f5bb4aa6951829cda526c51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гомельская область, гродненская область
15:43 17.04.2022 (обновлено: 15:44 17.04.2022)
 
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов

В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения и запреты на посещение лесов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина в лесу
Мужчина в лесу - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мужчина в лесу
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 апр - РИА Новости. В 20 белорусских районах, преимущественно, граничащих со странами ЕС и Украиной, ввели запреты и ограничения на посещение лесов, сообщается на сайте министерства лесного хозяйства республики.
На карте, размещенной на сайте белорусского ведомства, обозначены районы, леса в которых посещать запрещено или посещение ограничено.
В частности, речь идёт об 11 районах в Гомельской области, шести районах в Гродненской области и трёх - в Брестской.
На сайте министерства не сообщается, в связи с чем запрещено или ограничено посещать леса.
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 20:52
Белоруссия вводит с 16 апреля ответные ограничения для автотранспорта ЕС
 
В миреГомельская областьГродненская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала