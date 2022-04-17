https://ria.ru/20220417/minsk-1783973052.html

В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов

В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов - РИА Новости, 17.04.2022

В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов

В 20 белорусских районах, преимущественно, граничащих со странами ЕС и Украиной, ввели запреты и ограничения на посещение лесов, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:43

2022-04-17T15:43

2022-04-17T15:44

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МИНСК, 17 апр - РИА Новости. В 20 белорусских районах, преимущественно, граничащих со странами ЕС и Украиной, ввели запреты и ограничения на посещение лесов, сообщается на сайте министерства лесного хозяйства республики.На карте, размещенной на сайте белорусского ведомства, обозначены районы, леса в которых посещать запрещено или посещение ограничено.В частности, речь идёт об 11 районах в Гомельской области, шести районах в Гродненской области и трёх - в Брестской.На сайте министерства не сообщается, в связи с чем запрещено или ограничено посещать леса.

https://ria.ru/20220415/zapret-1783819904.html

гомельская область

гродненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, гомельская область, гродненская область