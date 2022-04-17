https://ria.ru/20220417/minsk-1783973052.html
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов - РИА Новости, 17.04.2022
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов
В 20 белорусских районах, преимущественно, граничащих со странами ЕС и Украиной, ввели запреты и ограничения на посещение лесов, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:43
2022-04-17T15:43
2022-04-17T15:44
в мире
гомельская область
гродненская область
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МИНСК, 17 апр - РИА Новости. В 20 белорусских районах, преимущественно, граничащих со странами ЕС и Украиной, ввели запреты и ограничения на посещение лесов, сообщается на сайте министерства лесного хозяйства республики.На карте, размещенной на сайте белорусского ведомства, обозначены районы, леса в которых посещать запрещено или посещение ограничено.В частности, речь идёт об 11 районах в Гомельской области, шести районах в Гродненской области и трёх - в Брестской.На сайте министерства не сообщается, в связи с чем запрещено или ограничено посещать леса.
https://ria.ru/20220415/zapret-1783819904.html
гомельская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, гомельская область, гродненская область
15:43 17.04.2022 (обновлено: 15:44 17.04.2022)
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения на посещение лесов
В некоторых районах Белоруссии ввели ограничения и запреты на посещение лесов