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На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.04.2022
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На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.04.2022
На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов на восточном участке Калининской линии временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:14
2022-04-17T15:14
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Интервалы движения поездов на восточном участке Калининской линии временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На восточном участке Калининской линии ... временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московский метрополитен
15:14 17.04.2022
 
На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов

В Москве на желтой линии метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Интервалы движения поездов на восточном участке Калининской линии временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На восточном участке Калининской линии ... временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
 
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