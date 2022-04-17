https://ria.ru/20220417/metro-1783971009.html
На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 17.04.2022
На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов на восточном участке Калининской линии временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:14
2022-04-17T15:14
2022-04-17T15:14
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Интервалы движения поездов на восточном участке Калининской линии временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На восточном участке Калининской линии ... временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
На желтой линии московского метро увеличили интервалы движения поездов
В Москве на желтой линии метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути