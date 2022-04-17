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Европа хочет дефолта России, а не мира на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 17.04.2022
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Европа хочет дефолта России, а не мира на Украине, заявил Медведев
Европа хочет дефолта России, а не мира на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 17.04.2022
Европа хочет дефолта России, а не мира на Украине, заявил Медведев
Дефолт России станет тяжелым испытанием для европейской экономики, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T18:36
2022-04-17T20:48
россия
украина
европа
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дефолт России станет тяжелым испытанием для европейской экономики, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России из-за санкций рано или поздно не сможет выполнять долговые обязательства."Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным", — написал он в Telegram-канале.Медведев отметил, что Евросоюз уже не скрывает свой истинной цели, которая состоит не в достижении мира на Украине, а в создании проблем для России."Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России", — подчеркнул он.По его словам, именно в этом заключается стратегия Брюсселя и Вашингтона.Замглавы Совбеза отметил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива и доверие людей к ней падает."Так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно", — напомнил он.Кроме того, Медведев посоветовал главе Европейской комиссии ждать благодарности европейцев за гиперинфляцию, приток мигрантов, которые уже "не списать на злобных русских".Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220417/sanktsii-1783932425.html
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россия, украина, европа, в мире, дмитрий медведев
18:36 17.04.2022 (обновлено: 20:48 17.04.2022)
 
Европа хочет дефолта России, а не мира на Украине, заявил Медведев

Медведев заявил, что дефолт России может обернуться дефолтом Европы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Дефолт России станет тяжелым испытанием для европейской экономики, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что России из-за санкций рано или поздно не сможет выполнять долговые обязательства.
"Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным", — написал он в Telegram-канале.
Медведев отметил, что Евросоюз уже не скрывает свой истинной цели, которая состоит не в достижении мира на Украине, а в создании проблем для России.
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"Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России", — подчеркнул он.
По его словам, именно в этом заключается стратегия Брюсселя и Вашингтона.
"Ну, что же, попробуйте", — заявил Медведев.
Замглавы Совбеза отметил, что финансовая система ЕС не вполне устойчива и доверие людей к ней падает.
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"Так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно", — напомнил он.
Кроме того, Медведев посоветовал главе Европейской комиссии ждать благодарности европейцев за гиперинфляцию, приток мигрантов, которые уже "не списать на злобных русских".

"Тогда уж брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою", — добавил он.

Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.
Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
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