https://ria.ru/20220417/medvedchuk-1783991308.html

Глава МИД Украины не исключил политического решения по Медведчуку

Глава МИД Украины не исключил политического решения по Медведчуку - РИА Новости, 17.04.2022

Глава МИД Украины не исключил политического решения по Медведчуку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука, намекнув на... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:59

2022-04-17T18:59

2022-04-17T18:59

в мире

виктор медведчук

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключает политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука, намекнув на вариант обмена.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."Он гражданин Украины, так что он сможет воспользоваться всеми процедурными правами. Его будущее будет определяться с одной стороны в рамках юридического процесса, с другой стороны в рамках политического процесса. Мы не исключаем никаких политических вариантов. Но прежде всего он понесет ответственность за преступления, которые он совершил против Украины", - сказал Кулеба в эфире американского телеканала CBS.Отвечая на вопрос ведущего о том, что предполагает политический вариант решения ситуации с Медведчуком, Кулеба отметил: "Когда я говорю о политическом решении... пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не заинтересована в обмене Медведчука, но посмотрим, как эта ситуация будет развиваться". При этом Кулеба исказил заявление Пескова, который таких слов незаинтересованности России в обмене не говорил.Ранее жена Медведчука обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в обмене ее мужа. Марченко также обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о содействии в обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии на ее мужа. Помимо прочего, жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не гражданин России, а иностранный политический деятель, а также, что он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, в Кремле не знают, хочет ли он участия России в разрешении ситуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783887144.html

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783717362.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, виктор медведчук, россия, украина