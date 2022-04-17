https://ria.ru/20220417/maslo-1783951399.html

Немцы останутся без подсолнечного масла

Немцев предупредили о дефиците подсолнечного масла - РИА Новости, 17.04.2022

Немцы останутся без подсолнечного масла

Германию в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за отсутствия поставок с Украины, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:30

2022-04-17T11:30

2022-04-17T16:36

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германия

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mcdonald's corporation

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Германию в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за отсутствия поставок с Украины, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на специалистов.Как рассказал один из сотрудников сети ресторанов McDonald's в Мюнхене, дефицит вынудил их использовать смесь подсолнечного и рапсового масел для жарки картофеля фри, где первое составляет лишь небольшую часть.По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы немцам следует ожидать дальнейшего повышения цен на продукты, поэтому McDonald's рекомендовал ресторанным операторам уже сейчас начать "корректировать цены" на некоторые позиции в меню.Похожая ситуация наблюдается в Центральной ассоциации немецкой хлебопекарной торговли, где пекарей беспокоят не только высокие цены на сырье, но и непомерные затраты на электроэнергию.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо и продукты питания после введения санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.Немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. Так, в Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от импорта газа.

https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html

https://ria.ru/20220417/embargo-1783944610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, германия, россия, mcdonald's corporation