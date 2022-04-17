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Немцев предупредили о дефиците подсолнечного масла - РИА Новости, 17.04.2022
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Немцы останутся без подсолнечного масла
Немцев предупредили о дефиците подсолнечного масла - РИА Новости, 17.04.2022
Немцы останутся без подсолнечного масла
Германию в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за отсутствия поставок с Украины, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:30
2022-04-17T16:36
в мире
украина
германия
россия
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Германию в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за отсутствия поставок с Украины, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на специалистов.Как рассказал один из сотрудников сети ресторанов McDonald's в Мюнхене, дефицит вынудил их использовать смесь подсолнечного и рапсового масел для жарки картофеля фри, где первое составляет лишь небольшую часть.По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы немцам следует ожидать дальнейшего повышения цен на продукты, поэтому McDonald's рекомендовал ресторанным операторам уже сейчас начать "корректировать цены" на некоторые позиции в меню.Похожая ситуация наблюдается в Центральной ассоциации немецкой хлебопекарной торговли, где пекарей беспокоят не только высокие цены на сырье, но и непомерные затраты на электроэнергию.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо и продукты питания после введения санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.Немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. Так, в Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от импорта газа.
https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html
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в мире, украина, германия, россия, mcdonald's corporation
11:30 17.04.2022 (обновлено: 16:36 17.04.2022)
 
Немцев предупредили о дефиците подсолнечного масла

FAZ: ФРГ в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния розлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия розлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Линия розлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Германию в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за отсутствия поставок с Украины, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на специалистов.

"Украина — главный мировой поставщик подсолнечного масла, <…> обычно его переправляют через Черное море, но сейчас экспорт застопорился из военных действий на территории страны", — пояснил представитель Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid), добавив, что ситуация вряд ли скоро изменится.

Как рассказал один из сотрудников сети ресторанов McDonald's в Мюнхене, дефицит вынудил их использовать смесь подсолнечного и рапсового масел для жарки картофеля фри, где первое составляет лишь небольшую часть.
По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы немцам следует ожидать дальнейшего повышения цен на продукты, поэтому McDonald's рекомендовал ресторанным операторам уже сейчас начать "корректировать цены" на некоторые позиции в меню.
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Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо и продукты питания после введения санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. Так, в Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от импорта газа.
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