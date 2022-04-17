Немцы останутся без подсолнечного масла

11:30 17.04.2022 (обновлено: 16:36 17.04.2022)
Немцев предупредили о дефиците подсолнечного масла
FAZ: ФРГ в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за конфликта на Украине
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния розлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия розлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Германию в ближайшее время ждет дефицит подсолнечного масла из-за отсутствия поставок с Украины, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на специалистов.
"Украина — главный мировой поставщик подсолнечного масла, <…> обычно его переправляют через Черное море, но сейчас экспорт застопорился из военных действий на территории страны", — пояснил представитель Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid), добавив, что ситуация вряд ли скоро изменится.
Как рассказал один из сотрудников сети ресторанов McDonald's в Мюнхене, дефицит вынудил их использовать смесь подсолнечного и рапсового масел для жарки картофеля фри, где первое составляет лишь небольшую часть.
По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы немцам следует ожидать дальнейшего повышения цен на продукты, поэтому McDonald's рекомендовал ресторанным операторам уже сейчас начать "корректировать цены" на некоторые позиции в меню.
Похожая ситуация наблюдается в Центральной ассоциации немецкой хлебопекарной торговли, где пекарей беспокоят не только высокие цены на сырье, но и непомерные затраты на электроэнергию.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо и продукты питания после введения санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. Так, в Берлине рассчитывают до конца этого года отказаться от импорта угля и нефти, а к середине 2024 года — от импорта газа.