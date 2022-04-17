21:27 17.04.2022 (обновлено: 22:27 17.04.2022)
Десятки человек погибли в больнице Мариуполя из-за действий боевиков
Представительство ДНР: десятки человек погибли в больнице Мариуполя из-за действий боевиков
Вид Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Представители Донецкой народной Республики в СЦКК и сотрудники следственного комитета Российской Федерации побывали в больнице города Мариуполь на передовых позициях, где погибли несколько десятков мирных жителей, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов.
"СЦКК совместно со Следственным комитетом Российской Федерации проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц. Мы находимся возле горбольницы номер четыре города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более двадцати трупов, возможно их будет больше – работы продолжаются", — отметил он.
По его словам, основная задача сейчас — собрать максимум доказательств, чтобы затем провести расследование.
В представительстве уточнили, что напрямую сотрудничают с Военной прокуратурой и Следственным комитетом Донбассе, в частности, организована совместная "полевая" работа военных экспертов СЦКК и следователей СКР.
Следователи СК использовали квадрокоптер для обследования территории у городской больницы и поиска тел. Из-за непосредственной близости к передовой пришлось оповестить подразделения армий ДНР и России, чтобы дрон не сбили, передает корреспондент РИА Новости.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.