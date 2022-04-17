https://ria.ru/20220417/mariupol-1783984932.html

Украинские боевики в Мариуполе отказались сдаться

Украинские боевики в Мариуполе отказались сдаться - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские боевики в Мариуполе отказались сдаться

Украинские боевики в Мариуполе отказались сложить оружие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:53

2022-04-17T17:53

2022-04-17T18:45

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МАРИУПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Украинские боевики в Мариуполе отказались сложить оружие, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Минобороны России предложило оставшимся членов нацбатов и военнослужащим ВСУ добровольно сдаться и прекратить боевые действия с 06:00 (мск) 17 апреля, чтобы спасти свои жизни.Подразделения ДНР и России ведут бои у двух заводов — имени Ильича и "Азовсталь" — в Мариуполе. По состоянию на 12 часов (мск) вооруженные формирования на территории заводов продолжали сопротивляться."Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в "Азовсталь". "Ильича" (металлургический завод имени Ильича. — Прим. ред.) практически наш. <...> Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ", — сказал командир подразделения ДНР с позывным "Хохол".Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть удалось взять под контроль.За это время в плен сдались около полутора тысяч боевиков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оставшиеся члены нацбатальонов, судя по всему, намерены продолжать сопротивление и поэтому подлежат уничтожению.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Корреспондент РИА Новости с передовых позиций у "Азовстали" в Мариуполе Корреспондент РИА Новости побывал на передовых позициях военных ДНР и России у "Азовстали" в Мариуполе где засели украинские боевики, которые отказались сдаться. 2022-04-17T17:53 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины