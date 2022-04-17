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Глава ЛНР наградил медалями саперов противоминного центра ВС России - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/lnr-1783977482.html
Глава ЛНР наградил медалями саперов противоминного центра ВС России
Глава ЛНР наградил медалями саперов противоминного центра ВС России - РИА Новости, 17.04.2022
Глава ЛНР наградил медалями саперов противоминного центра ВС России
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России, которые завершили работы... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:32
2022-04-17T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
счастье (город)
признание днр и лнр в россии
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СЧАСТЬЕ (ЛНР) 17 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России, которые завершили работы по гуманитарному разминированию на ТЭС в городе Счастье в ЛНР.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, её готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов."От лица всей республики и себя лично я хочу выразить вам слова огромной благодарности за ту работу, которую вы сделали уже сегодня. К большому сожалению, война продолжается, но республика должна жить, и республика нуждается в электричестве, воде, газе, тепле. Наши люди без электричества жить не могут, также как не могут работать без электричества заводы и фабрики республики. Сегодня прозвучал доклад вашего командира о том, что Луганская ТЭС (в городе Счастье - ред.) разминирована в полном объеме и на ней можно проводить восстановительные работы и осуществлять подготовку к ее запуску. Для республики это очень важный и значимый момент, поэтому я абсолютно искренне благодарю вас за вашу работу, за ваш труд, за вашу отвагу и доблесть", - сказал глава ЛНР, обращаясь к российским саперам.Пасечник наградил отличившихся специалистов медалями "За веру и Волю". Церемония награждения прошла на территории разминированной ТЭС."Я вам желаю всего самого хорошего, чтобы в вашей жизни не произошло досадной ошибки, берегите себя. Вы настоящие герои и вы настоящие мужчины", - обратился к саперам глава ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zalozhniki-1783947695.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, счастье (город), признание днр и лнр в россии
16:32 17.04.2022
 
Глава ЛНР наградил медалями саперов противоминного центра ВС России

Глава ЛНР Пасечник наградил медалями саперов противоминного центра ВС России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости
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Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области
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СЧАСТЬЕ (ЛНР) 17 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник наградил специалистов Международного противоминного центра Вооруженных сил России, которые завершили работы по гуманитарному разминированию на ТЭС в городе Счастье в ЛНР.
При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, её готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов.
"От лица всей республики и себя лично я хочу выразить вам слова огромной благодарности за ту работу, которую вы сделали уже сегодня. К большому сожалению, война продолжается, но республика должна жить, и республика нуждается в электричестве, воде, газе, тепле. Наши люди без электричества жить не могут, также как не могут работать без электричества заводы и фабрики республики. Сегодня прозвучал доклад вашего командира о том, что Луганская ТЭС (в городе Счастье - ред.) разминирована в полном объеме и на ней можно проводить восстановительные работы и осуществлять подготовку к ее запуску. Для республики это очень важный и значимый момент, поэтому я абсолютно искренне благодарю вас за вашу работу, за ваш труд, за вашу отвагу и доблесть", - сказал глава ЛНР, обращаясь к российским саперам.
Пасечник наградил отличившихся специалистов медалями "За веру и Волю". Церемония награждения прошла на территории разминированной ТЭС.
"Я вам желаю всего самого хорошего, чтобы в вашей жизни не произошло досадной ошибки, берегите себя. Вы настоящие герои и вы настоящие мужчины", - обратился к саперам глава ЛНР.
Военнослужащие России на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 10:53
ВС России освободили заложников, удерживаемых боевиками в мечети Мариуполя
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий РФ в городе Счастье, ЛНР. - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 16:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияСчастье (город)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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