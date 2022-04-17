https://ria.ru/20220417/lgoty-1783938586.html

Эксперт рассказал, какие льготы положены людям предпенсионного возраста

Эксперт рассказал, какие льготы положены людям предпенсионного возраста - РИА Новости, 17.04.2022

Эксперт рассказал, какие льготы положены людям предпенсионного возраста

Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет в России, получив статус предпенсионера, могут подать заявление на различные льготы, в том числе налоговые и... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:26

2022-04-17T08:26

2022-04-17T08:26

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пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет в России, получив статус предпенсионера, могут подать заявление на различные льготы, в том числе налоговые и транспортные, рассказал РИА Новости генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов."Предпенсионеры могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость шести соток площади земельного участка в собственности, а также могут не платить налог на квартиру, дом, гараж или хозяйственные постройки. А чтобы получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом, необходимо обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, центр социальной защиты", - перечисляет Леонидов.Кроме того, для предпенсионеров предусмотрено повышенное пособие по безработице и увеличен период его выплаты. Если страховой стаж составляет 20 лет для женщины и 25 лет для мужчины, то за каждый год работы к периоду выплаты пособия добавляется две недели. 75% среднемесячного заработка выплачивается в течение первых трех месяцев, 60% — следующие четыре месяца, 45% — в последующие месяцы, поясняет эксперт.Также люди предпенсионного возраста могут освобождаться от налогообложения одного транспортного средства, либо могут получить льготу 50% по транспортному налогу на автомобиль мощностью до 100–150 лошадиных сил, либо быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога на автомобиль мощностью до 36 лошадиных сил.Леонидов отмечает, что частичная компенсация в размере не более 50% стоимости лекарств доступна предпенсионерам, у которых ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Получить компенсацию можно в отделе соцзащиты или МФЦ. Бесплатно получить лекарства могут только отдельные категории предпенсионеров, например, инвалиды.

https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html

https://ria.ru/20210730/nalogi-1743542588.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, налоги, льготы, пенсия, пенсионный фонд рф