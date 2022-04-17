https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783954405.html

В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.04.2022

В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 396 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:06

2022-04-17T12:06

2022-04-17T12:06

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 396 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались девять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 455 человек.

https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783952787.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии