https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783954405.html
В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 396 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:06
2022-04-17T12:06
2022-04-17T12:06
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 396 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались девять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 455 человек.
https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783952787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 396 новых случаев заражения COVID-19 за сутки