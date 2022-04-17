https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783953242.html

В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлены 603 случая COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:53

2022-04-17T11:53

2022-04-17T11:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 603 случая COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 603, госпитализировано – 129 человек, выздоровело - 797 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 634 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 753 313 случаев коронавируса, выздоровели 256 043 человека, умерли 43 017 человек.

https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783952787.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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