https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783953242.html
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 603 случая COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:53
2022-04-17T11:53
2022-04-17T11:53
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 603 случая COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 603, госпитализировано – 129 человек, выздоровело - 797 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 634 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 753 313 случаев коронавируса, выздоровели 256 043 человека, умерли 43 017 человек.
https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783952787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 603 новых случая COVID-19, умерло 19 человек