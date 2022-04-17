Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783953242.html
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлены 603 случая COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:53
2022-04-17T11:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839774_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_cb1886900c95c3ab8902ddf7b547962f.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 603 случая COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 603, госпитализировано – 129 человек, выздоровело - 797 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 634 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 753 313 случаев коронавируса, выздоровели 256 043 человека, умерли 43 017 человек.
https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783952787.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839774_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_97c41d50c13e5129a311c7838d0a6bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, москва
11:53 17.04.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 603 новых случая COVID-19, умерло 19 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 603 случая COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 603, госпитализировано – 129 человек, выздоровело - 797 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлено 634 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 753 313 случаев коронавируса, выздоровели 256 043 человека, умерли 43 017 человек.
Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 11:49Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала