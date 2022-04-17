https://ria.ru/20220417/koreya-1783931812.html

Ким Чен Ын посетил испытания нового оружия

Ким Чен Ын посетил испытания нового оружия - РИА Новости, 17.04.2022

Ким Чен Ын посетил испытания нового оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой системы тактического управляемого оружия, которая должна повысить эффективность тактического... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T02:07

2022-04-17T02:07

2022-04-17T10:48

в мире

ким чен ын

корейская народная армия

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 17 апр – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой системы тактического управляемого оружия, которая должна повысить эффективность тактического ядерного оружия страны, испытания прошли успешно, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Вместе с Ким Чен Ыном за испытаниями наблюдал заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик, командный состав министерства обороны КНДР и командиры крупных соединений Корейской Народной Армии. Испытание прошло успешно, Ким Чен Ын высоко оценил результаты научных исследований в оборонной сфере, а также дал указания для "дальнейшего усиления обороноспособности страны и ядерных боевых сил".Ранее в воскресенье Ким Чен Ын также посетил с супругой Ли Соль Чжу Кымсусанский Дворец Солнца, где почтил память своего деда Ким Ир Сена в честь 110-летия со дня рождения того.

https://ria.ru/20220401/kndr-1781237018.html

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, корейская народная армия, кндр (северная корея)