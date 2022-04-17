В Японии анализируют информацию об испытаниях КНДР
В Минобороны Японии заявили, что анализируют информацию об испытаниях КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Министерство обороны Японии проводит сбор и анализ информации относительно пуска двух снарядов Северной Кореей накануне.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в субботу произвела пуск двух снарядов в сторону Японского моря из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова. Максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость - до четырех махов.
"С учетом полученной к данному моменту информации существует вероятность того, что Северная Корея накануне произвела пуск неопознанного снаряда. Мы продолжаем сбор и анализ информации с целью определить тип снаряда", - говорится в сообщении министерства обороны Японии.
В сообщении подчеркивается, что "каких-либо снарядов, вошедших в исключительную экономическую зону Японии, зафиксировано не было".
В воскресенье государственные СМИ КНДР сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием новой системы тактического управляемого оружия, которая важна для повышения эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия.
Как отметило агентство Ренхап, исходя из снимков государственных СМИ КНДР, новая тактическая система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами.