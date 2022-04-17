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В Японии анализируют информацию об испытаниях КНДР - РИА Новости, 17.04.2022
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В Японии анализируют информацию об испытаниях КНДР
В Японии анализируют информацию об испытаниях КНДР - РИА Новости, 17.04.2022
В Японии анализируют информацию об испытаниях КНДР
Министерство обороны Японии проводит сбор и анализ информации относительно пуска двух снарядов Северной Кореей накануне. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:35
2022-04-17T09:35
в мире
ким чен ын
корейский полуостров
японское море
япония
министерство обороны японии
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Министерство обороны Японии проводит сбор и анализ информации относительно пуска двух снарядов Северной Кореей накануне.Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в субботу произвела пуск двух снарядов в сторону Японского моря из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова. Максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость - до четырех махов."С учетом полученной к данному моменту информации существует вероятность того, что Северная Корея накануне произвела пуск неопознанного снаряда. Мы продолжаем сбор и анализ информации с целью определить тип снаряда", - говорится в сообщении министерства обороны Японии.В сообщении подчеркивается, что "каких-либо снарядов, вошедших в исключительную экономическую зону Японии, зафиксировано не было".В воскресенье государственные СМИ КНДР сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием новой системы тактического управляемого оружия, которая важна для повышения эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия.Как отметило агентство Ренхап, исходя из снимков государственных СМИ КНДР, новая тактическая система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами.
https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782838727.html
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корейский полуостров
японское море
япония
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в мире, ким чен ын, корейский полуостров, японское море, япония, министерство обороны японии, кндр (северная корея)
09:35 17.04.2022
 
В Японии анализируют информацию об испытаниях КНДР

В Минобороны Японии заявили, что анализируют информацию об испытаниях КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Министерство обороны Японии проводит сбор и анализ информации относительно пуска двух снарядов Северной Кореей накануне.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в субботу произвела пуск двух снарядов в сторону Японского моря из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова. Максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость - до четырех махов.
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"С учетом полученной к данному моменту информации существует вероятность того, что Северная Корея накануне произвела пуск неопознанного снаряда. Мы продолжаем сбор и анализ информации с целью определить тип снаряда", - говорится в сообщении министерства обороны Японии.
В сообщении подчеркивается, что "каких-либо снарядов, вошедших в исключительную экономическую зону Японии, зафиксировано не было".
В воскресенье государственные СМИ КНДР сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием новой системы тактического управляемого оружия, которая важна для повышения эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия.
Как отметило агентство Ренхап, исходя из снимков государственных СМИ КНДР, новая тактическая система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами.
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В миреКим Чен ЫнКорейский полуостровЯпонское мореЯпонияМинистерство обороны ЯпонииКНДР (Северная Корея)
 
 
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