https://ria.ru/20220417/kitay-1783974849.html

В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США

В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США - РИА Новости, 17.04.2022

В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США

Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву — это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:02

2022-04-17T16:02

2022-04-17T16:17

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украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву — это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин."Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. <…> США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие", — говорится в материале.По мнению специалиста, Киев используется Вашингтоном как марионетка. Накачивание страны орудиями и боеприпасами "создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям".На этой неделе президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, россия, нато, украина