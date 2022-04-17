16:02 17.04.2022 (обновлено: 16:17 17.04.2022)
В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США
Global Times: поставляя оружие Киеву, США целенаправленно затягивают конфликт на Украине
© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву — это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.
По мнению специалиста, Киев используется Вашингтоном как марионетка. Накачивание страны орудиями и боеприпасами "создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям".
На этой неделе президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.
В ответ российский МИД направил всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.