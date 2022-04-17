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Наш "Первый Оскар": как советский фильм покорил Голливуд - РИА Новости, 17.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220417/kino-1783479551.html
Наш "Первый Оскар": как советский фильм покорил Голливуд
Наш "Первый Оскар": как советский фильм покорил Голливуд - РИА Новости, 17.04.2022
Наш "Первый Оскар": как советский фильм покорил Голливуд
Романтические истории, интриги американских продюсеров, отвага и одержимость фронтовых кинооператоров, громкий триумф — все это есть в новой картине Сергея... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:00
2022-04-17T08:12
культура
кино и сериалы
грета гарбо (густафссон)
сергей мокрицкий
кларк гейбл
вгик
чайковский
сша
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Романтические истории, интриги американских продюсеров, отвага и одержимость фронтовых кинооператоров, громкий триумф — все это есть в новой картине Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". О том, как документальная лента о битве под Москвой получил "золотого рыцаря" и почему продюсер "Унесенных ветром" продвигал советский проект в Голливуде, — в материале РИА Новости.Кино про киноСюжет кажется знакомым: Великая Отечественная, молодые люди, спешащие жить и чувствовать, любовный треугольник, терзания о том, что правильно, а что нет. Но есть особенность: "Первый Оскар" — это кино о кино. Точнее, о том, как его делали в те годы, когда, казалось бы, кинематограф — последнее, о чем стоило бы думать.Основное действие разворачивается в 1941-м. Студенты ВГИКа Лев (Антон Момот) и Иван (Тихон Жизневский) соперничают в учебе и борются за любовь Юны (Дарья Жовнер). Потом молодые люди становятся фронтовыми кинооператорами, снимают хронику для документальной картины, а Юна выступает в концертной бригаде. Как известно, "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в США встречали овациями. А в 1943-м наградили "Оскаром" в номинации "Лучший документальный фильм". Это и послужило основой для картины Сергея Мокрицкого.Для режиссера это еще и личная история: во ВГИКе его мастером был Александр Гальперин, который во время войны снимал на фронте. В 1941-1942-м на круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступали новые киноматериалы: бои на подступах к столице, разграбленные "Ясная Поляна" и музей Чайковского в Клину, сгоревшие деревни. "Плачьте, но снимайте!" — таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко. И они снимали.Знакомые мотивыПосле недавней церемонии вручения "Оскара" этот фильм кажется особенно своевременным. Одна из сюжетных линий — подковерная борьба основателей премии Американской киноакадемии.В 1930-х годах в Голливуде самой успешной кинокомпанией была Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) во главе с Луисом Б. Майером (уроженцем Минска). При нем появились многие классические картины с Гретой Гарбо, Кларком Гейблом, Кэтрин Хепберн. Майер также был одним из создателей Американской киноакадемии, которая присуждает "Оскары"."В кино все должно быть правильнее и лучше, чем в жизни", — говорил Луис. Поэтому именно такие картины, а еще семейные проекты, которые приносили наибольший доход, претендовали на заветную награду.Зять Майера, Дэвид Селзник (еще один выходец из Российской империи, продюсер "Унесенных ветром", "Кинг-Конга", "Ребекки") стремился придать "Оскару" злободневность.Знакомая ситуация, не правда ли? В чем только не упрекали Американскую киноакадемию в последние годы: отсутствие этнического и гендерного разнообразия, нечестное голосование, подкуп судей…Именно Селзник предложил номинацию "Лучший документальный фильм". Его не поддержали: голливудские боссы боялись неодобрения Майера. Но Дэвид, увидев в американском прокате "Разгром немецких войск под Москвой" и то, как зрители реагируют на картину (многие американцы после просмотра записались добровольцами на фронт), решил продвигать фильм.Это противостояние "старого" и "нового" в Голливуде, борьба лощеной косности и искренности актуальна как никогда. Селзник добился своего: номинацию создали, а советский фильм получил "Оскар". На экране все это чередуется с военной реальностью СССР, отчего обе линии приобретают еще больший драматизм.Контраст, монтаж, камера, "Мотор!""Первый Оскар" — своего рода пособие по такому особенному "кейсу", как съемки в неспокойное время. В кадре — подготовка к работе в студии или в полях, под бомбардировками и в разграбленном музее Чайковского в Клину."Я всегда с опаской относился к военным фильмам, которые у нас снимают, но этот сценарий меня переубедил, — признается Тихон Жизневский. — Интересная история, про которую знает не так много людей. И я не знал. Для подготовки смотрел киножурналы, хронику. Я обычно по другую сторону камеры. А тут нужно было подтянуть знания, минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы".На самом деле в центре внимания не сражения и налеты, а простые люди, которые не по своей воле оказались посреди трагических событий. Несмотря на сеттинг, "Первый Оскар" — фильм о любви. К женщине, профессии. О том, как и почему меняется мировоззрение."Работа кинооператора во время боевых действий неуместна. Война и творчество — два разных полюса человеческой деятельности. Но после войны оказывается, что именно хроникеры были очень важны. Как же мучительно им было решать, что есть правда о войне — шеренги марширующих солдат или слезы медсестер и матерей. Но их глазами мы видим историю", — говорит Сергей Мокрицкий. И его фильм — заметный вклад в эту общую историю.
https://ria.ru/20220326/kino-1779902062.html
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Анна Нехаева
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РИА Новости
1
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96
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кино и сериалы, грета гарбо (густафссон), сергей мокрицкий, кларк гейбл, вгик, чайковский, сша, москва, оскар (премия)
08:00 17.04.2022 (обновлено: 08:12 17.04.2022)
 

Наш "Первый Оскар": как советский фильм покорил Голливуд

© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Романтические истории, интриги американских продюсеров, отвага и одержимость фронтовых кинооператоров, громкий триумф — все это есть в новой картине Сергея Мокрицкого "Первый Оскар". О том, как документальная лента о битве под Москвой получил "золотого рыцаря" и почему продюсер "Унесенных ветром" продвигал советский проект в Голливуде, — в материале РИА Новости.

Кино про кино

Сюжет кажется знакомым: Великая Отечественная, молодые люди, спешащие жить и чувствовать, любовный треугольник, терзания о том, что правильно, а что нет.
Но есть особенность: "Первый Оскар" — это кино о кино. Точнее, о том, как его делали в те годы, когда, казалось бы, кинематограф — последнее, о чем стоило бы думать.
Основное действие разворачивается в 1941-м. Студенты ВГИКа Лев (Антон Момот) и Иван (Тихон Жизневский) соперничают в учебе и борются за любовь Юны (Дарья Жовнер). Потом молодые люди становятся фронтовыми кинооператорами, снимают хронику для документальной картины, а Юна выступает в концертной бригаде.
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
1 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
© Новые люди (2022)

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
2 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип

Сцена из фильма "Первый "Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
3 из 3

Сцена из фильма "Первый "Оскар"

© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Новые люди (2022)
2 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
3 из 3

Сцена из фильма "Первый "Оскар"

© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип
Как известно, "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в США встречали овациями. А в 1943-м наградили "Оскаром" в номинации "Лучший документальный фильм". Это и послужило основой для картины Сергея Мокрицкого.

Для режиссера это еще и личная история: во ВГИКе его мастером был Александр Гальперин, который во время войны снимал на фронте. В 1941-1942-м на круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступали новые киноматериалы: бои на подступах к столице, разграбленные "Ясная Поляна" и музей Чайковского в Клину, сгоревшие деревни. "Плачьте, но снимайте!" — таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко. И они снимали.
© Новые люди (2022)

Фильм Сергея Мокрицкого "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
1 из 3

Фильм Сергея Мокрицкого "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
2 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Фото : Централ Партнершип
© Новые люди (2022)

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
3 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
1 из 3

Фильм Сергея Мокрицкого "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
2 из 3
Кадр из фильма "Первый Оскар"
© Фото : Централ Партнершип
3 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)

Знакомые мотивы

После недавней церемонии вручения "Оскара" этот фильм кажется особенно своевременным. Одна из сюжетных линий — подковерная борьба основателей премии Американской киноакадемии.
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
© Новые люди (2022)
Кадр из фильма "Первый Оскар"
В 1930-х годах в Голливуде самой успешной кинокомпанией была Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) во главе с Луисом Б. Майером (уроженцем Минска). При нем появились многие классические картины с Гретой Гарбо, Кларком Гейблом, Кэтрин Хепберн. Майер также был одним из создателей Американской киноакадемии, которая присуждает "Оскары".
"В кино все должно быть правильнее и лучше, чем в жизни", — говорил Луис. Поэтому именно такие картины, а еще семейные проекты, которые приносили наибольший доход, претендовали на заветную награду.
© Фото : Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Централ Партнершип
Кадр из фильма "Первый Оскар"
Зять Майера, Дэвид Селзник (еще один выходец из Российской империи, продюсер "Унесенных ветром", "Кинг-Конга", "Ребекки") стремился придать "Оскару" злободневность.
Знакомая ситуация, не правда ли? В чем только не упрекали Американскую киноакадемию в последние годы: отсутствие этнического и гендерного разнообразия, нечестное голосование, подкуп судей…
Именно Селзник предложил номинацию "Лучший документальный фильм". Его не поддержали: голливудские боссы боялись неодобрения Майера. Но Дэвид, увидев в американском прокате "Разгром немецких войск под Москвой" и то, как зрители реагируют на картину (многие американцы после просмотра записались добровольцами на фронт), решил продвигать фильм.
© Новые люди (2022)Кадр из фильма "Первый Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
© Новые люди (2022)
Кадр из фильма "Первый Оскар"
Это противостояние "старого" и "нового" в Голливуде, борьба лощеной косности и искренности актуальна как никогда. Селзник добился своего: номинацию создали, а советский фильм получил "Оскар". На экране все это чередуется с военной реальностью СССР, отчего обе линии приобретают еще больший драматизм.

Контраст, монтаж, камера, "Мотор!"

"Первый Оскар" — своего рода пособие по такому особенному "кейсу", как съемки в неспокойное время. В кадре — подготовка к работе в студии или в полях, под бомбардировками и в разграбленном музее Чайковского в Клину.
© Новые люди (2022)

Сцена из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
1 из 3

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ ПартнершипКадр из фильма "Первый "Оскар"
Кадр из фильма Первый Оскар
2 из 3
Кадр из фильма "Первый "Оскар"
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип
© Новые люди (2022)

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

Кадр из фильма Первый Оскар
3 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
1 из 3

Сцена из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
2 из 3
Кадр из фильма "Первый "Оскар"
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Централ Партнершип
3 из 3

Эпизод из фильма "Первый Оскар"

© Новые люди (2022)
"Я всегда с опаской относился к военным фильмам, которые у нас снимают, но этот сценарий меня переубедил, — признается Тихон Жизневский. — Интересная история, про которую знает не так много людей. И я не знал. Для подготовки смотрел киножурналы, хронику. Я обычно по другую сторону камеры. А тут нужно было подтянуть знания, минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы".
На самом деле в центре внимания не сражения и налеты, а простые люди, которые не по своей воле оказались посреди трагических событий. Несмотря на сеттинг, "Первый Оскар" — фильм о любви. К женщине, профессии. О том, как и почему меняется мировоззрение.
"Работа кинооператора во время боевых действий неуместна. Война и творчество — два разных полюса человеческой деятельности. Но после войны оказывается, что именно хроникеры были очень важны. Как же мучительно им было решать, что есть правда о войне — шеренги марширующих солдат или слезы медсестер и матерей. Но их глазами мы видим историю", — говорит Сергей Мокрицкий. И его фильм — заметный вклад в эту общую историю.
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