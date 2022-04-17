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Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком
Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком - РИА Новости, 17.04.2022
Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком
Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком.
2022-04-17T17:01
2022-04-17T17:01
2022-04-17T17:01
видео
нижний новгород
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В прошлом году он познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком
Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком. В прошлом году он познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.
2022-04-17T17:01
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PT2M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нижний новгород, видео
Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком
Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком.
2022-04-17T17:01
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PT2M38S
Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком
Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком.
В прошлом году он познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.