https://ria.ru/20220417/karting-1783979668.html

Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком

Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком - РИА Новости, 17.04.2022

Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком

Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком.

2022-04-17T17:01

2022-04-17T17:01

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видео

нижний новгород

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В прошлом году он познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком. В прошлом году он познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов. 2022-04-17T17:01 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, нижний новгород, видео