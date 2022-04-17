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Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир" - РИА Новости, 17.04.2022
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Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир"
Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир" - РИА Новости, 17.04.2022
Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что России противостоит "весь мир", так как Украину вооружают "натовские" государства. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T22:38
2022-04-17T22:38
в мире
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что России противостоит "весь мир", так как Украину вооружают "натовские" государства."Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого &lt;...&gt;, а государства, считающими себя сильными, натовские, западные - все против", - сказал Кадыров.По его словам, поддержка Украины заключается в финансировании и вооружении, туда отправляют наёмников и специалистов со всего мира, в результате получается, как отметил глава Чечни, что Россия "воюет с десятками государств".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220417/kadyrov-1784002340.html
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783974362.html
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в мире, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров
22:38 17.04.2022
 
Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир"

Глава Чечни Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что России противостоит "весь мир", так как Украину вооружают "натовские" государства.
"Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого <...>, а государства, считающими себя сильными, натовские, западные - все против", - сказал Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 21:08
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине
По его словам, поддержка Украины заключается в финансировании и вооружении, туда отправляют наёмников и специалистов со всего мира, в результате получается, как отметил глава Чечни, что Россия "воюет с десятками государств".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военные чеченских отрядов показывают готовность систем залпового огня у Луганска
Вчера, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров показал готовность реактивных систем залпового огня у Луганска
 
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