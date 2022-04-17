https://ria.ru/20220417/kadyrov-1784008759.html

Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир"

Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир" - РИА Новости, 17.04.2022

Кадыров заявил, что России противостоит "весь мир"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что России противостоит "весь мир", так как Украину вооружают "натовские" государства. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T22:38

2022-04-17T22:38

2022-04-17T22:38

в мире

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что России противостоит "весь мир", так как Украину вооружают "натовские" государства."Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого <...>, а государства, считающими себя сильными, натовские, западные - все против", - сказал Кадыров.По его словам, поддержка Украины заключается в финансировании и вооружении, туда отправляют наёмников и специалистов со всего мира, в результате получается, как отметил глава Чечни, что Россия "воюет с десятками государств".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220417/kadyrov-1784002340.html

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783974362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров