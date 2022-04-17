https://ria.ru/20220417/kadyrov-1784002340.html

Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине

Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться федеральным войскам. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-17T21:08

2022-04-17T21:08

2022-04-18T01:45

в мире

украина

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться федеральным войскам.Накануне Минобороны предложило сдаться остаткам украинских подразделений и боевикам из нацбатальонов, заблокированным в Мариуполе на Азовстали, но те отказались.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783974362.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, рамзан кадыров