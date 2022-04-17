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Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
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Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.04.2022
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться федеральным войскам. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T21:08
2022-04-18T01:45
в мире
украина
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться федеральным войскам.Накануне Минобороны предложило сдаться остаткам украинских подразделений и боевикам из нацбатальонов, заблокированным в Мариуполе на Азовстали, но те отказались.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, рамзан кадыров
21:08 17.04.2022 (обновлено: 01:45 18.04.2022)
 
Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине

Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине и призвал боевиков сдаваться

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале "конкретной" спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться федеральным войскам.

"Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят", — сказал он.

Накануне Минобороны предложило сдаться остаткам украинских подразделений и боевикам из нацбатальонов, заблокированным в Мариуполе на Азовстали, но те отказались.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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