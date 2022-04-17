Молдавия отказалась продавать Украине истребители МиГ-29, сообщили СМИ
"Европейская правда": Молдавия отказалась продавать Украине истребители МиГ-29
Истребитель МиГ-29
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинское издание "Европейская правда" сообщает, что Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе истребители МиГ-29, но получила отказ, так как Кишинев не хотел "раздражать Россию".
Как пишет издание со ссылкой на источники, Киев обратился с такой просьбой в первые дни российской спецоперации, но получил "категорический отказ" от руководства Молдавии, которое объяснило, что не хочет "раздражать Россию". В Молдавии посчитали, что "РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности", пишет издание.
По словам издания, на балансе министерства обороны Молдавии находятся шесть истребителей МиГ-29, и, по официальным данным, они в рабочем состоянии, но давно не поднимались в воздух. "Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха", - пишет "Европейская правда".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.