https://ria.ru/20220417/istrebiteli-1783995803.html

Молдавия отказалась продавать Украине истребители МиГ-29, сообщили СМИ

Молдавия отказалась продавать Украине истребители МиГ-29, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.04.2022

Молдавия отказалась продавать Украине истребители МиГ-29, сообщили СМИ

Украинское издание "Европейская правда" сообщает, что Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе истребители... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T19:51

2022-04-17T19:51

2022-04-17T19:51

в мире

молдавия

украина

россия

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_0:230:2666:1730_1920x0_80_0_0_5bc170b375e6e2b20754ebdefbe4a0f5.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинское издание "Европейская правда" сообщает, что Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе истребители МиГ-29, но получила отказ, так как Кишинев не хотел "раздражать Россию".Как пишет издание со ссылкой на источники, Киев обратился с такой просьбой в первые дни российской спецоперации, но получил "категорический отказ" от руководства Молдавии, которое объяснило, что не хочет "раздражать Россию". В Молдавии посчитали, что "РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности", пишет издание.По словам издания, на балансе министерства обороны Молдавии находятся шесть истребителей МиГ-29, и, по официальным данным, они в рабочем состоянии, но давно не поднимались в воздух. "Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха", - пишет "Европейская правда".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783994134.html

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, украина, россия, миг-29