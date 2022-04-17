https://ria.ru/20220417/goroskop-1783628725.html

Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак

Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак - РИА Новости, 17.04.2022

Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак

Астрологи определили, представители каких знаков зодиака особенно любят собак, пишет сайт PureWow. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T06:32

2022-04-17T06:32

2022-04-17T06:36

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Астрологи определили, представители каких знаков зодиака особенно любят собак, пишет сайт PureWow.У овнов энергии достаточно, чтобы не дать заскучать даже самому активному щенку. Прогулка с любимцем в парке для представителей этого знака в приоритете. Игру в мячик они могут превратить в захватывающее соревнование! Иногда даже неясно, кто раньше устанет — овен или его пес. Скорпионов называют загадочными. Но рядом со своей собакой представители этого знака меняются до неузнаваемости. Обычно тихие и закрытые они с радостью бросают любимцу палку и готовы обойти все его любимые тропинки. Скорпионы ценят собак за безусловную любовь и могут наконец-то расслабиться рядом с ними.Как и у овнов, у близнецов много энергии. Так что щенок, мечтающий играть в мячик круглые сутки, — для них прекрасный компаньон. Представители этого знака очень общительные и социальные, но именно отдых наедине с любимцем как ничто другое поможет им восстановить силы и взбодриться.

https://ria.ru/20220326/goroskop-1780162057.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп, собаки