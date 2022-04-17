https://ria.ru/20220417/goroskop-1783628725.html
Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак
Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак - РИА Новости, 17.04.2022
Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак
Астрологи определили, представители каких знаков зодиака особенно любят собак, пишет сайт PureWow. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T06:32
2022-04-17T06:32
2022-04-17T06:36
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Астрологи определили, представители каких знаков зодиака особенно любят собак, пишет сайт PureWow.У овнов энергии достаточно, чтобы не дать заскучать даже самому активному щенку. Прогулка с любимцем в парке для представителей этого знака в приоритете. Игру в мячик они могут превратить в захватывающее соревнование! Иногда даже неясно, кто раньше устанет — овен или его пес. Скорпионов называют загадочными. Но рядом со своей собакой представители этого знака меняются до неузнаваемости. Обычно тихие и закрытые они с радостью бросают любимцу палку и готовы обойти все его любимые тропинки. Скорпионы ценят собак за безусловную любовь и могут наконец-то расслабиться рядом с ними.Как и у овнов, у близнецов много энергии. Так что щенок, мечтающий играть в мячик круглые сутки, — для них прекрасный компаньон. Представители этого знака очень общительные и социальные, но именно отдых наедине с любимцем как ничто другое поможет им восстановить силы и взбодриться.
https://ria.ru/20220326/goroskop-1780162057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, собаки
06:32 17.04.2022 (обновлено: 06:36 17.04.2022)
Названы знаки зодиака, представители которых больше всех любят собак
Овны оказались одними из самых больших любителей собак, утверждают астрологи
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Астрологи определили, представители каких знаков зодиака особенно любят собак, пишет
сайт PureWow.
У овнов энергии достаточно, чтобы не дать заскучать даже самому активному щенку. Прогулка с любимцем в парке для представителей этого знака в приоритете. Игру в мячик они могут превратить в захватывающее соревнование! Иногда даже неясно, кто раньше устанет — овен или его пес.
Скорпионов называют загадочными. Но рядом со своей собакой представители этого знака меняются до неузнаваемости. Обычно тихие и закрытые они с радостью бросают любимцу палку и готовы обойти все его любимые тропинки. Скорпионы ценят собак за безусловную любовь и могут наконец-то расслабиться рядом с ними.
Как и у овнов, у близнецов много энергии. Так что щенок, мечтающий играть в мячик круглые сутки, — для них прекрасный компаньон. Представители этого знака очень общительные и социальные, но именно отдых наедине с любимцем как ничто другое поможет им восстановить силы и взбодриться.