https://ria.ru/20220417/google-1783960472.html

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах"

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах" - РИА Новости, 17.04.2022

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах"

Роскомнадзор потребовал от Google LLC восстановить доступ к YouTube-каналу государственной телекомпании "Вайнах" — филиала ВГТРК в Чеченской Республике,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T13:18

2022-04-17T13:18

2022-04-17T16:13

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

google

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google LLC восстановить доступ к YouTube-каналу государственной телекомпании "Вайнах" — филиала ВГТРК в Чеченской Республике, сообщает ведомство."Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер", — говорится в заявлении ведомства.Ранее директор телеканала Рузана Веселаева заявила о его блокировке на видеохостинге.Роскомнадзор отметил, что ограничительные меры, принятые администрацией YouTube в отношении российских СМИ, "в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".Согласно заявлению ведомства, эта площадка "демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ".Ведомство указывает, что видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России.По его данным, с апреля 2020 года выявлено более 60 "актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов".

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783892647.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии