https://ria.ru/20220417/google-1783960472.html
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах"
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах" - РИА Новости, 17.04.2022
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах"
Роскомнадзор потребовал от Google LLC восстановить доступ к YouTube-каналу государственной телекомпании "Вайнах" — филиала ВГТРК в Чеченской Республике,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T13:18
2022-04-17T13:18
2022-04-17T16:13
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
google
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google LLC восстановить доступ к YouTube-каналу государственной телекомпании "Вайнах" — филиала ВГТРК в Чеченской Республике, сообщает ведомство."Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер", — говорится в заявлении ведомства.Ранее директор телеканала Рузана Веселаева заявила о его блокировке на видеохостинге.Роскомнадзор отметил, что ограничительные меры, принятые администрацией YouTube в отношении российских СМИ, "в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".Согласно заявлению ведомства, эта площадка "демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ".Ведомство указывает, что видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России.По его данным, с апреля 2020 года выявлено более 60 "актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов".
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783892647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:18 17.04.2022 (обновлено: 16:13 17.04.2022)
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах"
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах"
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google LLC восстановить доступ к YouTube-каналу государственной телекомпании "Вайнах" — филиала ВГТРК в Чеченской Республике, сообщает ведомство.
"Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее директор телеканала Рузана Веселаева заявила о его блокировке на видеохостинге.
Роскомнадзор
отметил, что ограничительные меры, принятые администрацией YouTube в отношении российских СМИ, "в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".
Согласно заявлению ведомства, эта площадка "демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ".
Ведомство указывает, что видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google
, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России
.
По его данным, с апреля 2020 года выявлено более 60 "актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов".