https://ria.ru/20220417/germaniya-1784000875.html

Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине

Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине - РИА Новости, 17.04.2022

Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине

Немецкого политолога Флоренс Гауб уличили в расистских взглядах после выступления в ток-шоу Маркуса Ланца на телеканале ZDF. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T20:51

2022-04-17T20:51

2022-04-17T21:31

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Немецкого политолога Флоренс Гауб уличили в расистских взглядах после выступления в ток-шоу Маркуса Ланца на телеканале ZDF.Так, во время обсуждения кризиса на Украине Гауб заявила, что не считает русских полноценными "европейцами", несмотря на "внешнее сходство". На попытку телеведущего уточнить эту позицию она указала на "отсутствие либерального постмодернистского подхода к жизни".Многие зрители, увидевшие выпуск на странице телеканала в YouТube, сочли подобные фразы недопустимыми."Она бы хорошо вписалась в 1930 год со своими высказываниями", — возмутился один из них."А почему бы ей не сказать это в адрес американцев? Буквально то же: что они похожи на европейцев, но, вообще-то, таковыми не являются", — отметил другой."Я нахожу рассуждения госпожи Гауб о русских <…> крайне сомнительными и ксенофобными", — заявил зритель."Я прошу прощения у россиян", — написал один из пользователей."А как получилось, что Гауб позволено оперировать такими экстремально расистскими выражениями?" — поинтересовался другой."Удивлен, что она не достала прибор для измерения черепа", — съязвили в комментариях."Это нацизм", — полагает зритель.В России неоднократно указывали на усиление русофобских настроений на Западе. На днях глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев сообщил, что расизм в ряде стран распространяется на всех русскоговорящих людей. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Москва примет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом.

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https://ria.ru/20220410/liderstvo-1782772349.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, германия