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Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине - РИА Новости, 17.04.2022
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Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине
Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине
Немецкого политолога Флоренс Гауб уличили в расистских взглядах после выступления в ток-шоу Маркуса Ланца на телеканале ZDF. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:51
2022-04-17T21:31
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Немецкого политолога Флоренс Гауб уличили в расистских взглядах после выступления в ток-шоу Маркуса Ланца на телеканале ZDF.Так, во время обсуждения кризиса на Украине Гауб заявила, что не считает русских полноценными "европейцами", несмотря на "внешнее сходство". На попытку телеведущего уточнить эту позицию она указала на "отсутствие либерального постмодернистского подхода к жизни".Многие зрители, увидевшие выпуск на странице телеканала в YouТube, сочли подобные фразы недопустимыми."Она бы хорошо вписалась в 1930 год со своими высказываниями", — возмутился один из них."А почему бы ей не сказать это в адрес американцев? Буквально то же: что они похожи на европейцев, но, вообще-то, таковыми не являются", — отметил другой."Я нахожу рассуждения госпожи Гауб о русских &lt;…&gt; крайне сомнительными и ксенофобными", — заявил зритель."Я прошу прощения у россиян", — написал один из пользователей."А как получилось, что Гауб позволено оперировать такими экстремально расистскими выражениями?" — поинтересовался другой."Удивлен, что она не достала прибор для измерения черепа", — съязвили в комментариях."Это нацизм", — полагает зритель.В России неоднократно указывали на усиление русофобских настроений на Западе. На днях глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев сообщил, что расизм в ряде стран распространяется на всех русскоговорящих людей. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Москва примет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом.
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
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в мире, россия, украина, германия
20:51 17.04.2022 (обновлено: 21:31 17.04.2022)
 
Немцы извинились перед русскими за слова политолога в ток-шоу об Украине

Немецкого политолога Гауб осудили за расизм в адрес русских в ток-шоу об Украине на ZDF

© REUTERS / Kai PfaffenbachДемонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия
Демонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Демонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Немецкого политолога Флоренс Гауб уличили в расистских взглядах после выступления в ток-шоу Маркуса Ланца на телеканале ZDF.
Так, во время обсуждения кризиса на Украине Гауб заявила, что не считает русских полноценными "европейцами", несмотря на "внешнее сходство". На попытку телеведущего уточнить эту позицию она указала на "отсутствие либерального постмодернистского подхода к жизни".
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Многие зрители, увидевшие выпуск на странице телеканала в YouТube, сочли подобные фразы недопустимыми.
"Она бы хорошо вписалась в 1930 год со своими высказываниями", — возмутился один из них.
"А почему бы ей не сказать это в адрес американцев? Буквально то же: что они похожи на европейцев, но, вообще-то, таковыми не являются", — отметил другой.
"Я нахожу рассуждения госпожи Гауб о русских <…> крайне сомнительными и ксенофобными", — заявил зритель.
"Я прошу прощения у россиян", — написал один из пользователей.
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"А как получилось, что Гауб позволено оперировать такими экстремально расистскими выражениями?" — поинтересовался другой.
"Удивлен, что она не достала прибор для измерения черепа", — съязвили в комментариях.
"Это нацизм", — полагает зритель.
В России неоднократно указывали на усиление русофобских настроений на Западе. На днях глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев сообщил, что расизм в ряде стран распространяется на всех русскоговорящих людей. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Москва примет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом.
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