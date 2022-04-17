https://ria.ru/20220417/germaniya-1783970248.html

Эксперт предрек дальнейший рост цен на электроэнергию в Германии

Эксперт предрек дальнейший рост цен на электроэнергию в Германии - РИА Новости, 17.04.2022

Эксперт предрек дальнейший рост цен на электроэнергию в Германии

Рекордные цены на электроэнергию и газ в ФРГ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщает агентство dpa со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:08

2022-04-17T15:08

2022-04-17T15:08

экономика

германия

россия

природный газ

цены

санкции

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Рекордные цены на электроэнергию и газ в ФРГ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщает агентство dpa со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox.По его данным, поставщики электроэнергии, в зоне ответственности которых находятся 13 миллионов домохозяйств, объявили о повышении тарифов в апреле, мае и июне на 19,5%. Тарифы на газ в среднем возросли на 42,3%."Всем поставщикам газа в Германии приходится сражаться с исторически высокими закупочными ценами", - заявил эксперт Verivox Торстен Шторк, отметив, что осложняют ситуацию события на Украине.По словам Шторка, потребители должны приготовиться к грядущему росту цен. По оценкам Verivox, за год цены на электроэнергию в ФРГ выросли примерно вдвое - если раньше хозяйство с потреблением 4000 кВт/ч платило в год 1171 евро, то теперь сумма выросла до 1737 евро. Цены на газ выросли еще больше: в прошлом году домохозяйство с потреблением 20 тысяч кВт/ч платило в годовом выражении 1184 евро, а сейчас 2787 евро.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

https://ria.ru/20220417/gaz-1783960166.html

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, природный газ, цены, санкции