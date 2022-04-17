https://ria.ru/20220417/gaz-1783960166.html

В Германии предупредили о последствиях эмбарго на российский газ

В Германии предупредили о последствиях эмбарго на российский газ - РИА Новости, 17.04.2022

В Германии предупредили о последствиях эмбарго на российский газ

Эмбарго на поставки газа из России приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии, заявил Гидо Цайтлер, председатель профсоюза пищевой... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T13:16

2022-04-17T13:16

2022-04-17T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Эмбарго на поставки газа из России приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии, заявил Гидо Цайтлер, председатель профсоюза пищевой промышленности Nahrung Genuss Gaststätten (NGG)."Прекращение газовых поставок привело бы к масштабным последствиям для производителей продуктов питания. В Германии пищевая промышленность по объему потребления газа занимает второе место после химической промышленности", - сказал Цайтлер в интервью медиагруппе Funke.Он также предупредил, что нехватка поставок приведет к перебоям с производством. "От голода из-за этого мы страдать не будем, но это приведет к большим перебоям на производстве, что ощутят потребители в магазинах", - отметил глава NGG.Цайтлер сообщил, что многие предприятия из экологических соображений перевели производственные мощности с нефти на газ и обратить этот процесс вспять "непросто". Рост стоимости производства в первую очередь скажется на средних и малых предприятиях, по словам Цайтлера, "некоторые будут вынуждены закрыть свой бизнес".Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.

https://ria.ru/20220417/maslo-1783951399.html

https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, германия, санкции, украина, донбасс