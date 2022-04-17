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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 17.04.2022
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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 17.04.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57 миллионов кубометров на 17 апреля, сообщила... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:20
2022-04-17T10:20
экономика
украина
европа
газпром
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57 миллионов кубометров на 17 апреля, сообщила компания.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.Однако с 8 апреля транзит вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.
https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html
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экономика, украина, европа, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:20 17.04.2022
 
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 57 миллионов кубов на 17 апреля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57 миллионов кубометров на 17 апреля, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 57 миллионов кубических метров на 17 апреля", - говорится в сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
Однако с 8 апреля транзит вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.
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