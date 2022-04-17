https://ria.ru/20220417/gaz-1783945099.html
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 17.04.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57 миллионов кубометров на 17 апреля, сообщила... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:20
2022-04-17T10:20
2022-04-17T10:20
экономика
украина
европа
газпром
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57 миллионов кубометров на 17 апреля, сообщила компания.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.Однако с 8 апреля транзит вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.
https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, газпром, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 57 миллионов кубов на 17 апреля