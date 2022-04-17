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В НИУ ВШЭ назвали самую импортозависимую отрасль в энергетике - РИА Новости, 17.04.2022
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В НИУ ВШЭ назвали самую импортозависимую отрасль в энергетике
В НИУ ВШЭ назвали самую импортозависимую отрасль в энергетике - РИА Новости, 17.04.2022
В НИУ ВШЭ назвали самую импортозависимую отрасль в энергетике
Российские компании-производители электроэнергии наиболее зависимы от импортного оборудования, в частности сильна зависимость от импортных газовых турбин... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:47
2022-04-17T09:47
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские компании-производители электроэнергии наиболее зависимы от импортного оборудования, в частности сильна зависимость от импортных газовых турбин большой мощности, рассказал РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим."Самая большая угроза импортозависимости сложилась в сфере генерации. И очень важно в самые короткие сроки найти альтернативу турбинам большой мощности", - считает он. Такая зависимость, говорит эксперт, объясняется условиями реализации компаниями инвестиционных программ. Сроки строительства новой генерации по программе договоров о предоставлении мощности были сжатыми, что делало невозможным использование потенциала отечественного машиностроения, поскольку предприятиям требовалось длительное время на разработку и производство, объяснил Сасим."Таким образом, в России из имеющихся в стране ГТУ (газотурбинные установки - ред.) боле 60% - импортные. При этом все отечественные ГТУ большой мощности произведены на основе лицензионных соглашений по лицензиям с иностранными компаниями", - добавил он. Но избыток действующих мощностей̆ в случае негативного развития ситуации может дать около 5-7 лет на развитие производства таких турбин в России, уверен Сасим.Генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков также рассказал РИА Новости, что с уходом западных компаний непростая ситуация сложилась и на рынке электротехнической продукции, поскольку многие виды выпускаемых продуктов, а именно распределительные сети разной мощности, в большой степени зависят от импортных комплектующих."В настоящее время отрасль активно перестраивается на других поставщиков, чаще всего китайских. Также мы изыскиваем возможности увеличения производства отечественной электротехнической продукции. Разумеется, весь этот процесс не будет быстрым, но, думаю, со временем мы сможем перестроится и стать самостоятельными и независимыми от импорта", - заявил Каленков.В конце марта замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак отмечал, что российская электроэнергетика готова к возможным ограничениям импортной продукции, а у отечественной промышленности есть два года задела на то, чтобы обеспечить импортозамещение для нужд отрасли.
https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), высшая школа экономики (вшэ)
09:47 17.04.2022
 
В НИУ ВШЭ назвали самую импортозависимую отрасль в энергетике

Эксперт Сасим назвал генерацию электроэнергии самой импортозависимой отраслью в энергетике

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТепловая электростанция
Тепловая электростанция - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тепловая электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские компании-производители электроэнергии наиболее зависимы от импортного оборудования, в частности сильна зависимость от импортных газовых турбин большой мощности, рассказал РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.
"Самая большая угроза импортозависимости сложилась в сфере генерации. И очень важно в самые короткие сроки найти альтернативу турбинам большой мощности", - считает он. Такая зависимость, говорит эксперт, объясняется условиями реализации компаниями инвестиционных программ. Сроки строительства новой генерации по программе договоров о предоставлении мощности были сжатыми, что делало невозможным использование потенциала отечественного машиностроения, поскольку предприятиям требовалось длительное время на разработку и производство, объяснил Сасим.
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"Таким образом, в России из имеющихся в стране ГТУ (газотурбинные установки - ред.) боле 60% - импортные. При этом все отечественные ГТУ большой мощности произведены на основе лицензионных соглашений по лицензиям с иностранными компаниями", - добавил он. Но избыток действующих мощностей̆ в случае негативного развития ситуации может дать около 5-7 лет на развитие производства таких турбин в России, уверен Сасим.
Генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков также рассказал РИА Новости, что с уходом западных компаний непростая ситуация сложилась и на рынке электротехнической продукции, поскольку многие виды выпускаемых продуктов, а именно распределительные сети разной мощности, в большой степени зависят от импортных комплектующих.
"В настоящее время отрасль активно перестраивается на других поставщиков, чаще всего китайских. Также мы изыскиваем возможности увеличения производства отечественной электротехнической продукции. Разумеется, весь этот процесс не будет быстрым, но, думаю, со временем мы сможем перестроится и стать самостоятельными и независимыми от импорта", - заявил Каленков.
В конце марта замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак отмечал, что российская электроэнергетика готова к возможным ограничениям импортной продукции, а у отечественной промышленности есть два года задела на то, чтобы обеспечить импортозамещение для нужд отрасли.
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