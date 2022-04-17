https://ria.ru/20220417/embargo-1783944610.html
"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти
"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти - РИА Новости, 17.04.2022
"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти
Читатели французской газеты Le Figaro обсуждают возможность введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Евросоюз. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:12
2022-04-17T10:12
2022-04-17T10:12
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франция
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обсуждают возможность введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Евросоюз.Поводом для дискуссии стала статья, согласно которой отказ ЕС от импорта российской нефти может занять "много месяцев".Пользователи пришли к выводу, что "Европа загоняет себя в тупик"."Россия направляет экспорт в Азию, отличающуюся высоким спросом на энергоресурсы. Эмбарго ее не беспокоит. В это время страдает ЕС, так как найти альтернативу не просто. Победителями, в итоге, становятся США", — считает lespilau."Действия властей направлены на то, чтобы через несколько месяцев европейцы оказались в отчаянии", — заявил anonyme 79418."Я хотел бы, чтобы Франция действовала в одиночку и не присоединилась к этому бойкоту", — поделился dutch.После начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские страны заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.США объявили эмбарго на импорт любых российских энергоносителей, кроме урана. Следом Великобритания заявила, что к концу этого года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. От поставок нефти из РФ к концу года хочет отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт российских нефти и газа.
https://ria.ru/20220417/raskhody-1783941391.html
https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, евросоюз, россия, украина
"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти
Читатели Figaro: запрет на поставки российских нефти и газа приведет европейцев в отчаяние
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
обсуждают возможность введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Евросоюз.
Поводом для дискуссии стала статья, согласно которой отказ ЕС
от импорта российской нефти может занять "много месяцев".
Пользователи пришли к выводу, что "Европа загоняет себя в тупик".
"Эти технократы решили нас утопить", — написал nenuphar75.
"Россия направляет экспорт в Азию, отличающуюся высоким спросом на энергоресурсы. Эмбарго ее не беспокоит. В это время страдает ЕС, так как найти альтернативу не просто. Победителями, в итоге, становятся США", — считает lespilau.
"Действия властей направлены на то, чтобы через несколько месяцев европейцы оказались в отчаянии", — заявил anonyme 79418.
"Я хотел бы, чтобы Франция
действовала в одиночку и не присоединилась к этому бойкоту", — поделился dutch.
"Санкции используют в качестве наказания для народов", — заключил Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal.
После начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские страны заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.
США объявили эмбарго на импорт любых российских энергоносителей, кроме урана. Следом Великобритания
заявила, что к концу этого года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. От поставок нефти из РФ к концу года хочет отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт российских нефти и газа.