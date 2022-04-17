https://ria.ru/20220417/embargo-1783944610.html

"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти

"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти - РИА Новости, 17.04.2022

"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти

Читатели французской газеты Le Figaro обсуждают возможность введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Евросоюз. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:12

2022-04-17T10:12

2022-04-17T10:12

в мире

франция

евросоюз

россия

украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro обсуждают возможность введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Евросоюз.Поводом для дискуссии стала статья, согласно которой отказ ЕС от импорта российской нефти может занять "много месяцев".Пользователи пришли к выводу, что "Европа загоняет себя в тупик"."Россия направляет экспорт в Азию, отличающуюся высоким спросом на энергоресурсы. Эмбарго ее не беспокоит. В это время страдает ЕС, так как найти альтернативу не просто. Победителями, в итоге, становятся США", — считает lespilau."Действия властей направлены на то, чтобы через несколько месяцев европейцы оказались в отчаянии", — заявил anonyme 79418."Я хотел бы, чтобы Франция действовала в одиночку и не присоединилась к этому бойкоту", — поделился dutch.После начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские страны заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.США объявили эмбарго на импорт любых российских энергоносителей, кроме урана. Следом Великобритания заявила, что к концу этого года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. От поставок нефти из РФ к концу года хочет отказаться и Польша. В целом Евросоюз пока воздерживается от коллективного эмбарго на импорт российских нефти и газа.

https://ria.ru/20220417/raskhody-1783941391.html

https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, евросоюз, россия, украина