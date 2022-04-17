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Немцы боятся эмбарго на российский газ, выяснили в Германии - РИА Новости, 17.04.2022
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Немцы боятся эмбарго на российский газ, выяснили в Германии
Немцы боятся эмбарго на российский газ, выяснили в Германии - РИА Новости, 17.04.2022
Немцы боятся эмбарго на российский газ, выяснили в Германии
Подавляющее большинство немцев опасается негативных экономических последствий в случае введения эмбарго на поставки российского газа, свидетельствует опрос... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T07:06
2022-04-17T07:06
экономика
россия
украина
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство немцев опасается негативных экономических последствий в случае введения эмбарго на поставки российского газа, свидетельствует опрос журнала Wirtschafts Woche.Согласно проведенному исследованию институтом общественного мнения Civey, так считает 71 процент опрошенных.При этом 20 процентов респондентов считают, что новые санкции ЕС против России не нанесут серьезного ущерба экономике Германии. Девять процентов опрошенных затруднились с ответом.После начала военной операции на Украине немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно говорится о том, что справиться с зависимостью от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения Берлина, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
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экономика, россия, украина, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
07:06 17.04.2022
 
Немцы боятся эмбарго на российский газ, выяснили в Германии

Wirtschafts Woche: 71 процент немцев опасается последствий эмбарго на российский газ

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище компании Astora в Редене, Германия
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство немцев опасается негативных экономических последствий в случае введения эмбарго на поставки российского газа, свидетельствует опрос журнала Wirtschafts Woche.
Согласно проведенному исследованию институтом общественного мнения Civey, так считает 71 процент опрошенных.
"Больше всего обеспокоены рабочие. Остальные опасаются экономических последствий для своей жизни и работы, но в меньшей степени", — говорится в публикации.
При этом 20 процентов респондентов считают, что новые санкции ЕС против России не нанесут серьезного ущерба экономике Германии. Девять процентов опрошенных затруднились с ответом.
После начала военной операции на Украине немецкие власти заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России. Предварительно говорится о том, что справиться с зависимостью от природного газа можно будет к середине 2024 года. В начале года Германия получала почти 55 процентов импорта голубого топлива из России. Сейчас эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения Берлина, может стать СПГ из Катара, США и других стран.
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