https://ria.ru/20220417/dtp-1783951758.html

Под Курганом пьяный полицейский на Mitsubishi насмерть сбил мотоциклиста

Под Курганом пьяный полицейский на Mitsubishi насмерть сбил мотоциклиста - РИА Новости, 17.04.2022

Под Курганом пьяный полицейский на Mitsubishi насмерть сбил мотоциклиста

Сотрудник полиции на легковом автомобиле в субботу вечером в Кетовском районе Курганской области в состоянии опьянения сбил насмерть мотоциклиста, возбуждено... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:34

2022-04-17T11:34

2022-04-17T11:44

происшествия

курганская область

курган

следственный комитет россии (ск рф)

дтп

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Сотрудник полиции на легковом автомобиле в субботу вечером в Кетовском районе Курганской области в состоянии опьянения сбил насмерть мотоциклиста, возбуждено уголовное дело, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 16 апреля сотрудник полиции, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Кургана в сторону поселка Балки. Нарушив правила дорожного движения, он допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с мотоциклом, в результате чего его водитель скончался на месте."Следственными органами СК РФ по Курганской области по факту ДТП, произошедшего на территории Кетовского района с участием сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Сотрудник полиции задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.По данным УМВД России по региону, за рулем Mitsubishi находился сотрудник полиции, который во внеслужебное время передвигался на личном автомобиле. По факту ДТП начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также будет дана оценка действиям его непосредственных руководителей.

https://ria.ru/20220417/dtp-1783945888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, курган, следственный комитет россии (ск рф), дтп