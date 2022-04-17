https://ria.ru/20220417/dostup-1784002202.html
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК - РИА Новости, 17.04.2022
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T21:06
2022-04-17T21:06
2022-04-17T21:21
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
google
санкции в отношении россии
общество
медиа - общество
россия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК.В частности администрацией видеохостинга заблокировала аккаунты ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.Роскомнадзор подчеркнул, что такие шаги в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.В ведомстве назвали недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и потребовали незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.
https://ria.ru/20220415/youtube-1783650307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, санкции в отношении россии, общество, медиа - общество, россия
21:06 17.04.2022 (обновлено: 21:21 17.04.2022)
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК