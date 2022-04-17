https://ria.ru/20220417/dostup-1784002202.html

РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК - РИА Новости, 17.04.2022

РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T21:06

2022-04-17T21:06

2022-04-17T21:21

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

google

санкции в отношении россии

общество

медиа - общество

россия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК.В частности администрацией видеохостинга заблокировала аккаунты ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.Роскомнадзор подчеркнул, что такие шаги в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.В ведомстве назвали недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и потребовали незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.

https://ria.ru/20220415/youtube-1783650307.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, санкции в отношении россии, общество, медиа - общество, россия