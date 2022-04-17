Рейтинг@Mail.ru
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/dostup-1784002202.html
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК - РИА Новости, 17.04.2022
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T21:06
2022-04-17T21:21
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
google
санкции в отношении россии
общество
медиа - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК.В частности администрацией видеохостинга заблокировала аккаунты ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.Роскомнадзор подчеркнул, что такие шаги в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.В ведомстве назвали недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и потребовали незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.
https://ria.ru/20220415/youtube-1783650307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, санкции в отношении россии, общество, медиа - общество, россия
21:06 17.04.2022 (обновлено: 21:21 17.04.2022)
 
РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с каналов отделений ВГТРК.

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В частности администрацией видеохостинга заблокировала аккаунты ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики.
Роскомнадзор подчеркнул, что такие шаги в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
В ведомстве назвали недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и потребовали незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 09:23
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал возможную блокировку YouTube
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeGoogleСанкции в отношении РоссииОбществоМедиа - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала