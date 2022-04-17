https://ria.ru/20220417/donetsk-1783930385.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в Telegram представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T01:28

2022-04-17T01:28

2022-04-17T01:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Позднее в представительстве сообщили, что в 00.55 ВСУ выпустили еще четыре снаряда.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/obstrel-1783929617.html

https://ria.ru/20220416/postradavshie-1783926711.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика