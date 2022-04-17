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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/donetsk-1783930385.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в Telegram представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T01:28
2022-04-17T01:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Позднее в представительстве сообщили, что в 00.55 ВСУ выпустили еще четыре снаряда.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/obstrel-1783929617.html
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петровский район
донецк (днр)
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
01:28 17.04.2022 (обновлено: 01:51 17.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) по направлению: 00.35 н.п. Марьинка – н.п. Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в сообщении представительства.

Позднее в представительстве сообщили, что в 00.55 ВСУ выпустили еще четыре снаряда.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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