https://ria.ru/20220417/donbass-1783978331.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще три ракеты из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще три ракеты из "Града" - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще три ракеты из "Града"

Украинские войска в 16.14 вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:39

2022-04-17T16:39

2022-04-17T17:03

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.14 вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.14 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в воскресенье уже сообщалось об обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе ракетами из "Градов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, ясиноватая