Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/donbass-1783969494.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска в 14.32 вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:54
2022-04-17T14:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
украина
авдеевка
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.32 вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.32 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в воскресенье уже сообщалось об обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе ракетами из "Градов".
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
ясиноватая
украина
авдеевка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ясиноватая, украина, авдеевка, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
14:54 17.04.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.32 вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.32 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее в воскресенье уже сообщалось об обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе ракетами из "Градов".
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯсиноватаяУкраинаАвдеевкаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала