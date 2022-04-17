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ВСУ вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка
ВСУ вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.04.2022
ВСУ вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая и Петровский район города Донецка, выпустив 13 ракет из реактивных систем залпового огня "Град",... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:31
2022-04-17T14:31
2022-04-17T14:45
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая и Петровский район города Донецка, выпустив 13 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.03 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", 14.09 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в воскресенье уже сообщалось об обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе ракетами из "Градов".
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
14:31 17.04.2022 (обновлено: 14:45 17.04.2022)
ВСУ вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка