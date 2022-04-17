https://ria.ru/20220417/donbass-1783967585.html

ВСУ вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка

ВСУ вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка - РИА Новости, 17.04.2022

ВСУ вновь обстреляли из "Града" Ясиноватую и Петровский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая и Петровский район города Донецка, выпустив 13 ракет из реактивных систем залпового огня "Град",... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:31

2022-04-17T14:31

2022-04-17T14:45

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая и Петровский район города Донецка, выпустив 13 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.03 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", 14.09 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в воскресенье уже сообщалось об обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе ракетами из "Градов".

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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