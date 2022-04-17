Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.39 вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.39 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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