https://ria.ru/20220417/donbass-1783958002.html

Украинские войска обстреляли Долю и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Долю и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Долю и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Доля и Ясиноватая в Донецкой народной республике, в том числе с применением реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:42

2022-04-17T12:42

2022-04-17T12:42

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Доля и Ясиноватая в Донецкой народной республике, в том числе с применением реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 11.55 и 12.17 в направлении населенных пунктов Доля и Ясиноватая, всего выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, шесть ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр