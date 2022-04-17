https://ria.ru/20220417/donbass-1783955040.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:12
2022-04-17T12:12
2022-04-17T12:12
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив 6 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 11.40.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Первомайск снарядами калибром 122 мм