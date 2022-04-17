https://ria.ru/20220417/donbass-1783939447.html

Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ

Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.04.2022

Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ

Мирная жительница была ранена в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:41

2022-04-17T08:41

2022-04-17T08:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы, 1955 г.р. в результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) микрорайона Зорька населенного пункта Ясиноватая", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, вооруженные силы украины, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, ясиноватая