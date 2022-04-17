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Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.04.2022
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ
Мирная жительница была ранена в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:41
2022-04-17T08:41
2022-04-17T08:41
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы, 1955 г.р. в результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) микрорайона Зорька населенного пункта Ясиноватая", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, вооруженные силы украины, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, ясиноватая
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ
Представительство ДНР: мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ