Рейтинг@Mail.ru
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/donbass-1783939447.html
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.04.2022
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ
Мирная жительница была ранена в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:41
2022-04-17T08:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
вооруженные силы украины
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043184_260:591:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fbe4fd7a3ac969b53ab30d8bc6ee8d4.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы, 1955 г.р. в результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)&nbsp; микрорайона Зорька населенного пункта Ясиноватая", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
украина
донбасс
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043184_807:1023:2173:2047_1920x0_80_0_0_4b0db018957afffc542de02a27b4ff97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днр, вооруженные силы украины, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, ясиноватая
08:41 17.04.2022
 
Мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны ВСУ

Представительство ДНР: мирная жительница ранена при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы, 1955 г.р. в результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)  микрорайона Зорька населенного пункта Ясиноватая", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДНРВооруженные силы УкраиныДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЯсиноватая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала