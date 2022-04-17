https://ria.ru/20220417/dnr-1783997974.html
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 снарядов и мин
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 снарядов и мин - РИА Новости, 17.04.2022
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 снарядов и мин
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала текущих суток уничтожены 37 украинских националистов, а также три огневые позиции минометов, один бронеавтомобиль и... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:15
2022-04-17T20:15
2022-04-17T20:39
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала текущих суток уничтожены 37 украинских националистов, а также три огневые позиции минометов, один бронеавтомобиль и два грузовых транспортных средства.Украинские войска с начала суток выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попадали семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы семи населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Отмечается, что в результате действий украинских войск с начала дня в ДНР пострадали два мирных жителя, повреждены 12 домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, донбасс, украина
20:15 17.04.2022 (обновлено: 20:39 17.04.2022)
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 150 снарядов и мин
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике более 150 снарядов и мин
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости.
Народная милиция ДНР сообщила
, что с начала текущих суток уничтожены 37 украинских националистов, а также три огневые позиции минометов, один бронеавтомобиль и два грузовых транспортных средства.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили тридцать семь украинских националистов, три огневые позиции 120-мм миномётов, один бронеавтомобиль и два грузовых транспортных средства", - сообщает Народная милиция в Telegram.
Украинские войска с начала суток выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попадали семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более 150 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы семи населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.
Отмечается, что в результате действий украинских войск с начала дня в ДНР пострадали два мирных жителя, повреждены 12 домов.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.