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Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У" - РИА Новости, 17.04.2022
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Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"
Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У" - РИА Новости, 17.04.2022
Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"
ПВО Донецкой народной республики перехватили над Харцызском ракету "Точка-У", запущенную украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:21
2022-04-17T20:41
в мире
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. ПВО Донецкой народной республики перехватили над Харцызском ракету "Точка-У", запущенную украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Ее обломки повредили 20 домов", — отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при обстреле Харцызска со стороны ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783949774.html
https://ria.ru/20220417/mariupol-1783984932.html
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в мире, донецкая народная республика
19:21 17.04.2022 (обновлено: 20:41 17.04.2022)
 
Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"

ПВО ДНР перехватили запущенную украинскими войсками ракету "Точка-У"

© @nm_dnr/TelegramДома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Кадр видео
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Кадр видео
© @nm_dnr/Telegram
Дома в Харцызске, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. ПВО Донецкой народной республики перехватили над Харцызском ракету "Точка-У", запущенную украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Ее обломки повредили 20 домов", — отметили в ведомстве.
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 11:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации
Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при обстреле Харцызска со стороны ВСУ.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Корреспондент РИА Новости с передовых позиций у Азовстали в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 17:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские боевики в Мариуполе отказались сдаться
 
В миреДонецкая Народная Республика
 
 
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