https://ria.ru/20220417/dnr-1783993003.html

Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"

Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У" - РИА Новости, 17.04.2022

Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"

ПВО Донецкой народной республики перехватили над Харцызском ракету "Точка-У", запущенную украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T19:21

2022-04-17T19:21

2022-04-17T20:41

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783995112_0:0:3049:1715_1920x0_80_0_0_6b7e9e98df76ec2b62118dcf2df0661a.jpg

МАРИУПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. ПВО Донецкой народной республики перехватили над Харцызском ракету "Точка-У", запущенную украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Ее обломки повредили 20 домов", — отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при обстреле Харцызска со стороны ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783949774.html

https://ria.ru/20220417/mariupol-1783984932.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика