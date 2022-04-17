https://ria.ru/20220417/dnr-1783993003.html
Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"
Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У" - РИА Новости, 17.04.2022
Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"
ПВО Донецкой народной республики перехватили над Харцызском ракету "Точка-У", запущенную украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:21
2022-04-17T19:21
2022-04-17T20:41
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783995112_0:0:3049:1715_1920x0_80_0_0_6b7e9e98df76ec2b62118dcf2df0661a.jpg
МАРИУПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. ПВО Донецкой народной республики перехватили над Харцызском ракету "Точка-У", запущенную украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Ее обломки повредили 20 домов", — отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при обстреле Харцызска со стороны ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783949774.html
https://ria.ru/20220417/mariupol-1783984932.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783995112_0:218:2440:2048_1920x0_80_0_0_934c69655dbfee539a223580ff81d0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
19:21 17.04.2022 (обновлено: 20:41 17.04.2022)
Силы ДНР перехватили запущенную украинскими войсками "Точку-У"
ПВО ДНР перехватили запущенную украинскими войсками ракету "Точка-У"