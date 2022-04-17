https://ria.ru/20220417/dnr-1783981804.html

За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин

За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин - РИА Новости, 17.04.2022

За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин

За сутки украинские силовики выпустили по городам ДНР 331 снаряд, полностью или частично разрушено 24 дома, сообщил представитель Народной милиции республики... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:24

2022-04-17T17:24

2022-04-17T17:26

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки украинские силовики выпустили по городам ДНР 331 снаряд, полностью или частично разрушено 24 дома, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."За сутки - 331 снаряд. Это в основном были (калибр) 152, 122 (миллиметра) и "Град". Обстреливались территории Донецка, Ясиноватой, Горловки, Пантелеймоновки. Больше 24 домов частично или полностью разрушены", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что "стреляют именно по жилым кварталам, там, где живут люди - тут нет военных объектов"."Многоэтажные дома. Каждый день у нас в сводках - попадание по многоэтажным домам. Поэтому такие большие потери среди гражданского населения", - объяснил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/obstrel-1783979399.html

https://ria.ru/20220417/donbass-1783978331.html

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, владимир путин, россия, украина, донбасс