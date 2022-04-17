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За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин - РИА Новости, 17.04.2022
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За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин
За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин - РИА Новости, 17.04.2022
За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин
За сутки украинские силовики выпустили по городам ДНР 331 снаряд, полностью или частично разрушено 24 дома, сообщил представитель Народной милиции республики... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:24
2022-04-17T17:26
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки украинские силовики выпустили по городам ДНР 331 снаряд, полностью или частично разрушено 24 дома, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."За сутки - 331 снаряд. Это в основном были (калибр) 152, 122 (миллиметра) и "Град". Обстреливались территории Донецка, Ясиноватой, Горловки, Пантелеймоновки. Больше 24 домов частично или полностью разрушены", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что "стреляют именно по жилым кварталам, там, где живут люди - тут нет военных объектов"."Многоэтажные дома. Каждый день у нас в сводках - попадание по многоэтажным домам. Поэтому такие большие потери среди гражданского населения", - объяснил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/obstrel-1783979399.html
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донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:24 17.04.2022 (обновлено: 17:26 17.04.2022)
 
За сутки ВСУ выпустили 331 снаряд по городам ДНР, заявил Басурин

Басурин: за сутки украинские войска выпустили 331 снаряд по городам ДНР, разрушено 24 дома

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки украинские силовики выпустили по городам ДНР 331 снаряд, полностью или частично разрушено 24 дома, сообщил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"За сутки - 331 снаряд. Это в основном были (калибр) 152, 122 (миллиметра) и "Град". Обстреливались территории Донецка, Ясиноватой, Горловки, Пантелеймоновки. Больше 24 домов частично или полностью разрушены", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
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Он отметил, что "стреляют именно по жилым кварталам, там, где живут люди - тут нет военных объектов".
"Многоэтажные дома. Каждый день у нас в сводках - попадание по многоэтажным домам. Поэтому такие большие потери среди гражданского населения", - объяснил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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