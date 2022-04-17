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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 526 человек
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 526 человек - РИА Новости, 17.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 526 человек
Более 500 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:35
2022-04-17T09:35
2022-04-17T09:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Более 500 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 16 апреля до 08.00 17 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 526 человек, включая 64 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Согласно сообщению, всего за период с 5 марта по 08.00 17 апреля в Безыменное эвакуированы 18 955 человек.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
09:35 17.04.2022 (обновлено: 09:45 17.04.2022)
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 526 человек
За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 526 человек