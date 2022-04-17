https://ria.ru/20220417/dnr-1783942785.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 526 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 526 человек - РИА Новости, 17.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 526 человек

Более 500 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T09:35

2022-04-17T09:35

2022-04-17T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Более 500 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуированы за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 16 апреля до 08.00 17 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 526 человек, включая 64 ребенка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Согласно сообщению, всего за период с 5 марта по 08.00 17 апреля в Безыменное эвакуированы 18 955 человек.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии