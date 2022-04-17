https://ria.ru/20220417/diversiya-1783935039.html
СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск
СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск - РИА Новости, 17.04.2022
СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск
Служба безопасности Украины перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T06:59
2022-04-17T06:59
2022-04-17T09:23
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ХЕРСОН, 17 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу российских вооруженных сил, следует из обнаруженных документов в архиве СБУ, которые есть в распоряжении РИА Новости.Эти бумаги нашлись при работе с архивом личных дел украинских силовиков, который, как ранее сообщал корреспондент агентства, обнаружили в Херсонской детской областной больнице.Источник добавил, что одним из командиров террористической ячейки стал бывший сотрудник силовых структур Чайковский Владимир Анатольевич, остальные члены ячейки устанавливаются. Об этом свидетельствуют также документы из личного дела Чайковского.Кроме того, как сообщил сотрудник российского ведомства, в мобильном телефоне Жаркова нашли переписку с сотрудниками Управления "К" Управления СБУ по Херсонской области, указания которых он выполнял через мессенджеры.Во время обыска в квартире Жаркова российские силовики обнаружили тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции, передает корреспондент РИА Новости."Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года", — пояснил сотрудник российских силовых структур.Также по месту проживания начальника полиции херсонского порта обнаружены вольеры для содержания собак, фотографии бойцовых собак в этих вольерах, корма и средств истязания животных, добавил собеседник агентства.Город Херсон находится под контролем российских вооруженных сил с 24 февраля.
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в мире, служба безопасности украины, украина, херсон, россия
06:59 17.04.2022 (обновлено: 09:23 17.04.2022)
СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск
СБУ оставила перед бегством из Херсона группу для диверсий в тылу российских войск
ХЕРСОН, 17 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу российских вооруженных сил, следует из обнаруженных документов в архиве СБУ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Эти бумаги нашлись при работе с архивом личных дел украинских силовиков, который, как ранее сообщал корреспондент агентства, обнаружили в Херсонской детской областной больнице.
"При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту "Херсон" Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Жаркова Максима Владимировича, участника АТО на юго-востоке Украины. В процессе следствия выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск", — рассказал РИА Новости сотрудник одного из российских силовых ведомств.
Источник добавил, что одним из командиров террористической ячейки стал бывший сотрудник силовых структур Чайковский Владимир Анатольевич, остальные члены ячейки устанавливаются. Об этом свидетельствуют также документы из личного дела Чайковского.
Кроме того, как сообщил сотрудник российского ведомства, в мобильном телефоне Жаркова нашли переписку с сотрудниками Управления "К" Управления СБУ по Херсонской области, указания которых он выполнял через мессенджеры.
Во время обыска в квартире Жаркова российские силовики обнаружили тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции, передает корреспондент РИА Новости.
"Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины
сотрудниками СБУ
для формирования террористических групп, начиная с 2014 года", — пояснил сотрудник российских силовых структур.
Также по месту проживания начальника полиции херсонского порта обнаружены вольеры для содержания собак, фотографии бойцовых собак в этих вольерах, корма и средств истязания животных, добавил собеседник агентства.
Город Херсон
находится под контролем российских вооруженных сил с 24 февраля.