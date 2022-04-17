https://ria.ru/20220417/buryatiya-1783989047.html

Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии

Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии - РИА Новости, 17.04.2022

Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии

Пятеро сотрудников погибли в воскресенье на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:39

2022-04-17T18:39

2022-04-17T19:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

алексей цыденов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1920x0_80_0_0_16d0ecaf889382d7359aa0b02f3ad29a.jpg

КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников погибли в воскресенье на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.По его словам, на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы.В СУСК Бурятии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсических веществ ей потребовалась врачебная помощь.

https://ria.ru/20220309/proisshestviya-1777274309.html

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, алексей цыденов