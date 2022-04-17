18:39 17.04.2022 (обновлено: 19:04 17.04.2022)
Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии
Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников погибли в воскресенье на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Страшная трагедия произошла на ЦКК. Пятеро погибших. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред по вопросам безопасности Петр Мордовской", - сообщил Цыденов у себя в Telegram.
По его словам, на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы.
"Работодатель должен оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики помощь будет", - отметил Цыденов.
В СУСК Бурятии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсических веществ ей потребовалась врачебная помощь.