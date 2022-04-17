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Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии - РИА Новости, 17.04.2022
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Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии
Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии - РИА Новости, 17.04.2022
Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии
Пятеро сотрудников погибли в воскресенье на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T18:39
2022-04-17T19:04
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
алексей цыденов
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КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников погибли в воскресенье на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.По его словам, на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы.В СУСК Бурятии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсических веществ ей потребовалась врачебная помощь.
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россия
республика бурятия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, алексей цыденов
18:39 17.04.2022 (обновлено: 19:04 17.04.2022)
 
Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозном комбинате в Бурятии

Пять человек погибли на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Бурятии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Пятеро сотрудников погибли в воскресенье на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Страшная трагедия произошла на ЦКК. Пятеро погибших. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред по вопросам безопасности Петр Мордовской", - сообщил Цыденов у себя в Telegram.
По его словам, на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы.
"Работодатель должен оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики помощь будет", - отметил Цыденов.
В СУСК Бурятии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Еще одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсических веществ ей потребовалась врачебная помощь.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БурятияАлексей Цыденов
 
 
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