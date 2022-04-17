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Врач рассказал, к чему может привести боль в горле - РИА Новости, 17.04.2022
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Врач рассказал, к чему может привести боль в горле
Врач рассказал, к чему может привести боль в горле - РИА Новости, 17.04.2022
Врач рассказал, к чему может привести боль в горле
Воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям, в том числе на сердце, предупредил в интервью радио Sputnik отоларинголог... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T02:15
2022-04-17T02:15
общество
россия
здоровье
владимир зайцев
сердце
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям, в том числе на сердце, предупредил в интервью радио Sputnik отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он объяснил, как это происходит.Боль в горле зачастую не воспринимается как опасный симптом, многие люди даже не обращаются к врачу при ее появлении. Однако это ощущение может сигнализировать о воспалении небных миндалин, которое, в свою очередь, создает угрозу для сердца, сказал Зайцев.По словам врача, небные миндалины — это орган, который отвечает за местный иммунитет и защищает организм от различных инфекций, в частности, от стрептококка."Если защитная функция миндалин снижается, например, из-за воспаления в горле, концентрация стрептококковой инфекции начинает зашкаливать. Миндалины могут держаться какое-то время, но потом начинают запускать стрептококк в кровоток", — пояснил Зайцев.Стрептококковая инфекция поражает мышцы и соединительные ткани человека, сердце тоже может от нее пострадать, продолжил врач.Развитие этих заболеваний приводит к тяжелым последствиям, так, например, миокардит может стать причиной инвалидности, добавил Зайцев.Врач назвал признаки, указывающие на вероятность развития осложнений на сердце после воспаления в горле: это аритмия и боли в груди — не резкие, а ноющие, давящие. Он посоветовал никогда не заниматься самолечением при появлении боли в горле. Лучше предоставить специалисту возможность разобраться в ситуации."Врач разберется, что с пациентом в текущий момент: ангина, обострение хронического тонзиллита или, может, пациент просто паникер, и назначит правильное лечение. Важно не игнорировать боль в горле и не заниматься самолечением", — подчеркнул Зайцев.
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общество, россия, здоровье, владимир зайцев, сердце
02:15 17.04.2022
 
Врач рассказал, к чему может привести боль в горле

Отоларинголог Зайцев: боль в горле может привести к болезни сердца

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с больным горлом
Мужчина с больным горлом - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Мужчина с больным горлом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям, в том числе на сердце, предупредил в интервью радио Sputnik отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он объяснил, как это происходит.
Боль в горле зачастую не воспринимается как опасный симптом, многие люди даже не обращаются к врачу при ее появлении. Однако это ощущение может сигнализировать о воспалении небных миндалин, которое, в свою очередь, создает угрозу для сердца, сказал Зайцев.
"Есть так называемые сопряженные органы. В данном случае небные миндалины, или, как их называют в простонародье, гланды, могут влиять на сердце", — отметил он.
По словам врача, небные миндалины — это орган, который отвечает за местный иммунитет и защищает организм от различных инфекций, в частности, от стрептококка.
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"Если защитная функция миндалин снижается, например, из-за воспаления в горле, концентрация стрептококковой инфекции начинает зашкаливать. Миндалины могут держаться какое-то время, но потом начинают запускать стрептококк в кровоток", — пояснил Зайцев.
Стрептококковая инфекция поражает мышцы и соединительные ткани человека, сердце тоже может от нее пострадать, продолжил врач.

"Может развиться бактериальный миокардит (поражение сердечной мышцы. — Прим. ред.) или эндокардит (поражение внутренней оболочки сердца. — Прим. ред.)", — уточнил он.

Развитие этих заболеваний приводит к тяжелым последствиям, так, например, миокардит может стать причиной инвалидности, добавил Зайцев.
Врач назвал признаки, указывающие на вероятность развития осложнений на сердце после воспаления в горле: это аритмия и боли в груди — не резкие, а ноющие, давящие. Он посоветовал никогда не заниматься самолечением при появлении боли в горле. Лучше предоставить специалисту возможность разобраться в ситуации.
"Врач разберется, что с пациентом в текущий момент: ангина, обострение хронического тонзиллита или, может, пациент просто паникер, и назначит правильное лечение. Важно не игнорировать боль в горле и не заниматься самолечением", — подчеркнул Зайцев.
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