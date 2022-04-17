https://ria.ru/20220417/bol-1783927949.html

Врач рассказал, к чему может привести боль в горле

Врач рассказал, к чему может привести боль в горле - РИА Новости, 17.04.2022

Врач рассказал, к чему может привести боль в горле

Воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям, в том числе на сердце, предупредил в интервью радио Sputnik отоларинголог... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T02:15

2022-04-17T02:15

2022-04-17T02:15

общество

россия

здоровье

владимир зайцев

сердце

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Воспаление в горле без правильного лечения может привести к серьезным осложнениям, в том числе на сердце, предупредил в интервью радио Sputnik отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он объяснил, как это происходит.Боль в горле зачастую не воспринимается как опасный симптом, многие люди даже не обращаются к врачу при ее появлении. Однако это ощущение может сигнализировать о воспалении небных миндалин, которое, в свою очередь, создает угрозу для сердца, сказал Зайцев.По словам врача, небные миндалины — это орган, который отвечает за местный иммунитет и защищает организм от различных инфекций, в частности, от стрептококка."Если защитная функция миндалин снижается, например, из-за воспаления в горле, концентрация стрептококковой инфекции начинает зашкаливать. Миндалины могут держаться какое-то время, но потом начинают запускать стрептококк в кровоток", — пояснил Зайцев.Стрептококковая инфекция поражает мышцы и соединительные ткани человека, сердце тоже может от нее пострадать, продолжил врач.Развитие этих заболеваний приводит к тяжелым последствиям, так, например, миокардит может стать причиной инвалидности, добавил Зайцев.Врач назвал признаки, указывающие на вероятность развития осложнений на сердце после воспаления в горле: это аритмия и боли в груди — не резкие, а ноющие, давящие. Он посоветовал никогда не заниматься самолечением при появлении боли в горле. Лучше предоставить специалисту возможность разобраться в ситуации."Врач разберется, что с пациентом в текущий момент: ангина, обострение хронического тонзиллита или, может, пациент просто паникер, и назначит правильное лечение. Важно не игнорировать боль в горле и не заниматься самолечением", — подчеркнул Зайцев.

https://ria.ru/20220330/angina-1780935453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, здоровье, владимир зайцев, сердце