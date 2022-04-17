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ВС России уничтожили хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье
ВС России уничтожили хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье - РИА Новости, 17.04.2022
ВС России уничтожили хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье
Высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:44
2022-04-17T19:44
2022-04-17T19:49
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - сказал он на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, в мире, украина
19:44 17.04.2022 (обновлено: 19:49 17.04.2022)
ВС России уничтожили хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье
ВС России уничтожили ракетами хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье