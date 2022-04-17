https://ria.ru/20220417/boepripasy-1783995130.html

ВС России уничтожили хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье

ВС России уничтожили хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье - РИА Новости, 17.04.2022

ВС России уничтожили хранилище боеприпасов в Барвенково и Доброполье

Высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T19:44

2022-04-17T19:44

2022-04-17T19:49

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, украина