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Боевики "Азова" разместили склад боеприпасов в санатории в Урзуфе

Боевики "Азова" разместили склад боеприпасов в санатории в Урзуфе - РИА Новости, 17.04.2022

Боевики "Азова" разместили склад боеприпасов в санатории в Урзуфе

Неонацисты из украинского полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, разместили склад боеприпасов на территории оздоровительного РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T07:07

2022-04-17T07:07

2022-04-17T09:33

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СЕЛО УРЗУФ (ДНР), 17 апр — РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, разместили склад боеприпасов на территории оздоровительного комплекса "Ялта" под Мариуполем, передает корреспондент РИА Новости.Это учреждение, находящееся на побережье Азовского моря, примерно в 40 километрах к западу от Мариуполя, "азовцы" выбрали для своей базы. Здесь на ухоженной территории располагаются кирпичные коттеджи высотой до нескольких этажей, вдоль аллеи высажены кипарисы, оборудованы беседки и бассейны, есть спортивная зона и выход на пляж. Сейчас база пребывает в заброшенном состоянии.На снятой им видеозаписи показаны сваленные в беспорядке ящики c 30-миллиметровыми снарядами к автоматическим пушкам, цинки с "рассыпухой" — автоматными патронами, минометная мина, а также банка с мелкими поражающими элементами для самодельных взрывных устройств.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220417/diversiya-1783935039.html

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Склад боеприпасов в подвалах оздоровительного комплекса "Ялта" под Мариуполем Неонацисты из украинского полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело, разместили склад боеприпасов на территории оздоровительного комплекса "Ялта" под Мариуполем, передает корреспондент РИА Новости. 2022-04-17T07:07 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мариуполь, украина, донецкая народная республика, в мире